서울시, 강아지 33마리 긴급 구조…20마리 공개 입양 시작

입양 플랫폼·정원도시서울 SNS 통해 정보 공개

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 열악한 환경에서 장기간 생활하던 강아지 33마리를 긴급 구조하고, 이 가운데 20마리에 대한 공개 입양을 20일부터 진행한다고 밝혔다.

시는 지난달 28일 자치구·동물보호단체와 함께 1~2세가량의 강아지 33마리를 구조했다. 여러 마리가 좁은 공간에서 함께 생활하며 반복된 출산으로 개체 수가 늘어난 상황으로, 소음과 악취에 따른 민원도 지속 제기됐다. 서울시와 자치구는 현장 확인 결과 방임에 따른 동물학대로 이어질 가능성이 있다고 판단해 긴급 구조를 결정했다.

서울시가 열악한 환경에서 장기간 생활하던 강아지 33마리를 긴급 구조하고 이 가운데 20마리에 대한 공개 입양을 진행한다. [사진=서울시]

구조된 강아지들은 한국애견협회 자원봉사자들의 도움으로 목욕과 미용을 받은 뒤 동물병원에서 질병 검진과 중성화 수술을 받았다. 전염병을 비롯해 영양실조와 피부질환 등에 대한 검사와 치료도 진행됐다. 현재 이 가운데 20마리는 서울시립동물복지지원센터 마포·동대문센터에서 보호 중이며 입양이 가능한 건강 상태다.

시는 입양 대상 강아지 20마리에게 세계 각국 언어로 '가족'을 뜻하는 이름을 붙였다. 하와이어 '오하나(Ohana)', 프랑스어 '파미유(Famille)', 튀르키예어 '아이레(Aile)' 등이다. 오랜 기간 열악한 환경에서 지낸 강아지들이 새로운 가족을 만나길 바라는 의미를 담았다.

강아지들은 대체로 사람에게 친화적이고 온순하지만 좁은 공간에서 장기간 생활한 탓에 근력이 부족해 다양한 신체 활동이 필요한 상태다. 일부는 소음이나 닫힌 공간, 강압적인 행동에 두려움을 보이기도 한다.

시는 원활한 가정생활 적응을 위해 배변, 산책, 리드줄 사용, 기본 예절 등 사회화 교육을 진행하고 있다. 동물행동 전문가가 참여한 맞춤형 교육을 통해 사람과 교감하고 일상적인 생활 습관을 익히도록 돕고 있다.

입양 신청은 이날 오전 11시부터 서울시립동물복지지원센터 입양 플랫폼 '포인핸드'에서 할 수 있다. 신청자는 온라인 신청 후 전문 상담을 거쳐야 한다. 가족 구성원의 동의 여부와 반려동물 양육 환경, 향후 돌봄 계획 등을 종합적으로 심사해 최종 입양 여부를 결정한다.

입양이 확정되면 사전 교육을 이수해야 한다. 입양 후 3개월 동안에는 반려동물의 적응 상태와 생활 소식을 정기적으로 공유하도록 해 구조 동물이 가정에 안정적으로 정착할 수 있도록 사후 관리도 진행한다.

시는 지난달에도 구조 고양이 12마리의 입양을 지원하는 '열두 달 고양이' 캠페인을 진행했다. 앞으로도 자치구 단독으로 해결하기 어려운 동물복지 현안에 서울시립동물복지지원센터의 전문성을 활용해 구조·치료·사회화 교육 등을 지원할 계획이다.

김영환 정원도시국장은 "오랜 시간 무관심과 열악한 환경 속에서 지냈던 강아지를 사랑으로 채워줄 스무 가족을 모집한다"며 "각국 언어로 가족을 뜻하는 단어를 새 이름으로 받은 만큼 소중한 가족을 만나 여행처럼 행복한 일상을 함께하길 바란다"고 전했다.

blue99@newspim.com