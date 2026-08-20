이엔셀, 벤자민피부과와 SVF 재생의료 협약

기질혈관분획 추출·시술 프로토콜과 세포 뱅킹 체계 공동 개발

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이엔셀은 벤자민피부과와 기질혈관분획(SVF) 기반 항노화 재생의료 및 스킨부스터 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다. 이엔셀은 세포·유전자치료제 위탁개발생산(CDMO) 업체다.

이번 협약은 ▲SVF 추출·시술 프로토콜 공동 개발 및 임상 적용 ▲세포 뱅킹 시스템 구축 ▲한국·일본 재생의료 협력 ▲세포·바이오 소재를 활용한 스킨부스터 공동 연구개발을 골자로 한다. 양측은 이엔셀의 의약품 제조·품질관리 기준(GMP) 제조 및 품질관리 기술과 벤자민피부과의 피부·두피·항노화 임상 역량을 결합해 세포 가공·보관부터 시술과 데이터 확보까지 연결되는 사업모델을 구축할 계획이라고 밝혔다.

SVF는 지방조직을 처리해 얻는 비배양 세포 혼합물이다. 지방 유래 줄기·기질세포를 비롯해 섬유모세포, 면역세포, 미세혈관 내피세포, 지방전구세포 등을 포함한다. 환자 본인의 지방에서 확보할 수 있어 피부·연부조직 재생과 흉터 개선, 지방이식 생착률 향상 등의 영역에서 활용 가능성이 연구되고 있다.

이엔셀 로고. [사진=이엔셀]

양측은 우선 SVF 추출·가공과 품질평가, 동결보관 및 해동에 필요한 기준을 정립한다. 환자별 세포를 보관한 뒤 관련 법령과 치료계획에 따라 활용하는 뱅킹 체계도 구축해 개인 맞춤형 재생의료 모델로 발전시킨다는 방침이다.

해외에서는 일본을 우선 대상으로 삼는다. 양측은 현지 재생의료 관련 법령과 인허가 절차에 맞춰 SVF 가공·보관 기준과 의료기관 적용 프로토콜을 수립하고, 일본 의료기관을 대상으로 한 공급·운영 모델을 구체화한다.

일본에서는 미용·항노화 영역을 중심으로 재생의료 적용이 늘고 있다. 일본 후생노동성에 따르면 2026년 6월 10일 기준 유효한 재생의료 치료계획 6734건 가운데 미용·항노화 분야는 1454건으로 22%를 차지했다. 이엔셀은 후생노동성으로부터 특정세포가공물 제조시설 인증을 받은 하남 GMP 제2공장을 활용해 현지 의료기관에 SVF 기반 세포가공물 공급을 추진한다.

스킨부스터 사업도 함께 추진한다. 이엔셀은 세포 처리·품질관리 기술과 기존 바이오 소재 역량을 활용해 피부·두피용 제품군을 개발하고, 벤자민피부과는 의료현장의 사용성 평가와 임상 피드백을 제공한다.

벤자민피부과는 신사본점과 명동점, 바디센터를 운영하며 피부·두피·항노화 영역의 임상 경험을 쌓아 왔다. 신사본점은 최근 보건복지부 첨단재생의료실시기관으로 지정됐다. 벤자민피부과는 이번 협업을 통해 환자 선정과 시술·사후관리 기준을 마련하고 관련 데이터를 확보할 방침이다.

이엔셀 관계자는 "이번 협약은 세포·유전자치료제 사업에서 축적한 제조·품질관리 역량을 피부·두피·항노화 재생의료로 확장하는 계기가 될 것"이라며 "SVF 가공과 뱅킹 체계를 구축하는 한편 국내외 의료기관 공급, 스킨부스터 및 세포·바이오 소재 개발을 추진하겠다"고 말했다.

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