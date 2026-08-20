현대 N, 전북 현대와 '파트너 데이'…고성능차·축구 팬덤 만난다

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 20일 전북 현대와 고성능차 연계 행사를 연다고 밝혔다.
- 현대 N은 22일 전주월드컵경기장서 파트너 데이를 개최한다.
- 아이오닉 6 N 전시와 한정판 유니폼 판매 등 혜택을 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 고성능 브랜드 '현대 N'이 프로축구 전북 현대 모터스와 손잡고 고성능차와 축구를 연계한 고객 행사를 연다.
현대차는 22일 전북 현대와 울산 HD FC의 K리그1 경기가 열리는 전주월드컵경기장에서 '현대 N 파트너 데이'를 개최한다고 20일 밝혔다.
현대 N은 이번 행사에서 양측의 '녹색 DNA'를 결합한 한정판 유니폼과 머플러를 선보인다. 현대 N의 대표 서킷인 뉘르부르크링의 별명 '녹색지옥'과 전북 현대의 애칭 '녹색전사'에서 착안한 디자인이다.
'녹색지옥' 유니폼과 머플러는 20일부터 현대 N 컬렉션 홈페이지와 무신사 스토어에서 한정 판매하며 경기 당일 N 팝업스토어에서도 구매할 수 있다. 전북 현대 선수단은 해당 유니폼을 입고 경기장에 입장한다.
경기장에는 아이오닉 6 N을 비롯한 N 양산차와 모터스포츠 차량 등 총 6대가 전시된다. 별도의 구매상담 부스도 마련해 현장에서 N 차량을 계약한 고객에게 최대 50만원의 할인 혜택을 제공한다.
현대 N 고객 가족을 위한 프로그램도 운영한다. 고객 자녀들이 전북 현대 선수들과 함께 경기장에 입장하는 '에스코트 키즈' 행사에 참여하며, 아이돌 그룹 온앤오프의 시축과 하프타임 공연도 진행된다.
박준우 현대차 N매니지먼트실 상무는 "현대 N과 전북 현대의 팬덤이 만나 함께 교류하며 강렬한 시너지를 일으키는 의미 있는 시간이 될 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com