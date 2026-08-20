현대제철, 한미글로벌과 맞손…AI 데이터센터용 강재 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 현대제철은 19일 한미글로벌과 MOU를 체결했다
- 양사는 데이터센터·반도체 시설용 강재를 공동 개발한다
- 현대제철은 AI 수요 맞춰 강재 시장 공략을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대제철이 한미글로벌과 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 생산시설 등 첨단 산업시설용 강재 시장 공략을 강화한다.
현대제철은 지난 19일 경기 성남시 판교오피스에서 한미글로벌과 '건설분야 기술 경쟁력 강화를 위한 상호 업무협약(MOU)'을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약에 따라 양사는 내화강재와 고강도 형강 등 건설용 강재를 설계 단계부터 분석·적용해 데이터센터와 반도체 생산시설 등에 최적화된 강구조 모델을 고객사에 제공한다.
데이터센터는 그동안 프리캐스트 콘크리트나 포스트텐션 등 콘크리트 구조를 중심으로 건설됐다. 최근 AI 확산으로 대규모 데이터센터 건설이 늘어나는 가운데 공사기간 단축과 경제성 확보가 가능한 강구조 방식에 대한 관심도 높아지고 있다.
현대제철과 한미글로벌은 신규 데이터센터에 강구조 적용을 확대하고 현대제철이 보유한 다양한 강종을 묶어 공급하는 '토털 패키지' 역량을 강화할 계획이다.
현대제철은 앞서 지난 3월 '차세대 전력 인프라 판매 확대 TFT'를 신설하고 AI 수요 증가에 따른 데이터센터용 강재 시장 공략에 나섰다.
현대제철 관계자는 "데이터센터 등 첨단 산업시설용 강재의 기술 경쟁력을 확보하고 고성능 강재 수요를 창출해 나갈 계획"이라고 말했다.
chanw@newspim.com