팀네이버 디지털트윈 플랫폼, 사우디 국가 표준으로 채택

AI 핵심 요약beta
- 팀네이버가 20일 사우디 디지털정부청의 국가 표준 승인을 받았다
- 메카·메디나·제다 3개 도시 디지털트윈 구축을 완료했다
- 사우디는 지자체에 팀네이버 플랫폼 우선 도입을 권고했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 팀네이버는 자사의 클라우드 기반 디지털트윈 플랫폼이 사우디아라비아 디지털정부청으로부터 지자체용 플랫폼으로 공식 승인받아 국가 표준으로 채택됐다고 20일 밝혔다.
팀네이버는 지난 2023년 10월 사우디 자치행정주택부로부터 주요 도시 구축 사업을 수주한 이후 3년 만에 이 성과를 거뒀다.
2025년에는 메카·메디나·제다 3개 도시 구축을 완료했으며 서울시 면적의 11배가 넘는 6800㎢ 면적에 92만 동 이상의 건물을 디지털트윈으로 구현했다.
사우디 자치행정주택부는 각 지자체에 스마트시티 사업 추진 시 팀네이버 플랫폼을 우선 도입할 것을 권고하는 공문을 발송했다.
공문에는 각 지자체가 디지털트윈 사업을 추진할 때 중복 투자를 방지하고 국가 차원에서 기술 표준과 방법론을 통일하도록 요청하는 내용이 담겼다.
사우디 정부는 이 플랫폼을 국가 표준으로 삼아 도시계획, 도시 운영, 자산·인프라 관리, 도시 안전 등 지방 행정 업무를 데이터 기반으로 전환하고, 지자체 간 데이터와 운용 경험을 공유할 계획이다.
채선주 네이버 전략사업대표 겸 네이버 이노베이션 의장은 "이번 국가 표준 채택은 팀네이버의 기술력뿐 아니라 현지에서 쌓아온 실증 성과와 신뢰를 함께 검증받았다는 점에서 의미가 크다"며 "이를 발판으로 디지털트윈, AI, 클라우드 등 팀네이버의 기술 역량을 사우디 전역의 도시 인프라 구축에 접목하고 나아가 중동 지역의 디지털 전환을 돕는 핵심 기술 파트너로서의 입지를 공고히 할 것"이라고 밝혔다
origin@newspim.com