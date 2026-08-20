카카오프렌즈, 폼폼푸린 콜라보 굿즈 13종 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오프렌즈가 20일 폼폼푸린 협업 굿즈 13종을 출시했다.
- 제철 음식과 농촌 감성을 담아 인형·문구·생활용품을 선보였다.
- 온라인·홍대점서 판매하고 사은품과 디지털 굿즈도 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오프렌즈가 산리오 캐릭터 폼폼푸린과 손잡고 한국 제철 음식을 테마로 한 콜라보레이션 굿즈 13종을 20일 출시했다.
상품은 '폼폼푸린이 춘식이와 함께 경험하는 한국의 디저트 문화'를 콘셉트로 기획됐다. 옥수수와 감자를 주제로 한 농장 배경에서 두 캐릭터가 새참을 먹고 농산물을 판매하는 풍경을 표현했다.
굿즈는 중형인형, 키링인형, 클릭커 등 기본 리빙·문구 아이템과 고무장갑, 미숫가루 잔 등 농촌 감성의 상품으로 구성됐다.
카카오프렌즈는 온라인 프렌즈샵과 홍대 플래그십 스토어에서 5만원 이상 구매 고객에게 '춘식이 우유 랑드샤 쿠키'를 사은품으로 제공한다. 배경화면, 커서, 폴더 아이콘 등 디지털 굿즈는 온라인 프렌즈샵과 인스타그램을 통해 무료로 배포한다.
홍대 플래그십 스토어에서는 감자봉투 포장 서비스와 옥수수 포토존을 운영한다. 상품은 온라인 프렌즈샵, 홍대 플래그십 스토어, 백화점 쇼핑몰, 일부 면세점, 카카오톡 선물하기, 무신사, 29CM 등에서 구매할 수 있다.
카카오프렌즈 관계자는 "산리오의 대표 캐릭터 폼폼푸린과 카카오프렌즈의 춘식이가 만나 한국만의 친근한 농촌 정서를 트렌디하게 재해석했다"며 "앞으로도 팬들에게 색다른 즐거움과 공감대를 선사할 수 있는 다양한 기획을 선보일 것"이라고 전했다.
origin@newspim.com