롤큐 크리에이터 싸모스, 꿈사랑학교 방문

AI 핵심 요약beta
- 포바이포 자회사 롤큐가 20일 싸모스와 학생들 만남을 성사했다.
- 꿈사랑학교 학생의 요청으로 크리에이터 현삔·가바나도 함께했다.
- 롤큐는 팬과의 오프라인 교류를 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 포바이포의 자회사 롤큐는 소속 크리에이터 '싸모스'가 꿈사랑학교를 찾아 학생들과 만났다고 20일 밝혔다. 롤큐는 크리에이터 매니지먼트를 하는 다중채널네트워크(MCN) 업체이며, 포바이포는 콘텐츠 인공지능(AI) 솔루션 사업을 하고 있다.
이번 행사는 꿈사랑학교 학생이 평소 즐겨 보던 싸모스를 직접 만나고 싶다는 뜻을 전한 것이 계기가 됐다. 학생의 이야기를 들은 꿈사랑학교 교사가 싸모스 측에 연락했고, 싸모스가 이를 수락하면서 만남이 성사됐다.
행사에는 싸모스와 함께 크리에이터 현삔, 가바나가 참여해 학생들과 유튜브 활동, 영상 제작, 크리에이터 직업에 관한 이야기를 나눴다. 유튜브 크리에이터를 희망하거나 영상 제작에 관심이 있는 학생들이 콘텐츠 제작 과정과 크리에이터 활동에 대해 질문했고, 세 크리에이터는 자신의 활동 경험을 설명했다.
학생과 크리에이터가 함께 참여하는 프로그램도 진행됐다. 싸모스가 주로 다루는 온라인 게임 플랫폼 로블록스(Roblox)를 활용해 여러 미션을 수행했다. 싸모스는 학생들에게 선물을 전달하고 사인 행사를 진행했으며, 학교 측은 싸모스에게 감사장을 수여했다.
롤큐는 온라인 콘텐츠로 형성된 크리에이터와 팬의 관계가 실제 만남으로 이어지고, 여러 학생이 함께 진로에 관한 이야기를 나누는 자리로 확장된 사례라고 설명했다.
신연하 롤큐 부대표는 "크리에이터에게 팬은 단순히 콘텐츠를 시청하는 사람이 아니라 활동을 지속하게 만드는 중요한 존재"라며 "한 학생의 소원이 실제 만남으로 이어지고, 그 시간이 다른 학생들에게도 좋은 기억이 될 수 있었다"고 말했다. 이어 신 부대표는 소속 크리에이터들이 콘텐츠와 팬덤을 바탕으로 온라인 밖에서도 팬과 만날 수 있도록 지원할 계획이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com