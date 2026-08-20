CJ제일제당, 해찬들 프리미엄 라인업 '해찬들 옛장' 내놔

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당이 20일 해찬들 옛장을 출시했다.
- 프리미엄 장류 수요에 맞춰 감칠맛을 강화했다.
- 된장·고추장에 발효기술을 적용해 차별화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ제일제당이 해찬들의 신규 프리미엄 라인업 '해찬들 옛장'을 선보이며 프리미엄 장류 시장에서의 경쟁력 강화에 나섰다.
CJ제일제당은 '옛 장맛의 지혜를 현대적 기술로 구현한 진짜 장'이라는 의미를 담은 '해찬들 옛장'을 론칭하고, '해찬들 옛장 된장', '해찬들 옛장 고추장' 등을 출시했다고 20일 밝혔다.
해찬들 옛장은 소비자들이 장류를 구매할 때 요리의 완성도를 높여주는 깊은 감칠맛을 중심으로 선택하는 트렌드를 반영한 것이 특징이다. 추가 양념 없이도 풍부한 맛을 낼 수 있는 장류에 대한 수요가 커지는 점에 주목해, 전통 장 제조 방식에 CJ제일제당만의 발효기술을 결합해 옛 장의 깊은 풍미와 감칠맛을 담아냈다.
해찬들 옛장 된장은 CJ제일제당의 균주로 직접 빚은 사각메주를 발효해 만든 제품이다. 발효된 사각메주와 콩알메주를 혼합한 뒤 한 번 더 숙성시키는 '겹발효' 공정을 적용해 기존 제품 대비 2~3배 이상 높은 숙성도를 구현했으며, 밀을 넣지 않은 100% 콩 기반으로 만들어 된장 본연의 깊은 맛을 살렸다.
해찬들 옛장 고추장은 쌀과 콩을 동시에 발효하는 특허 기술을 적용해 감칠맛을 높였으며, 태양초 고춧가루와 쌀조청을 사용해 깊이 있는 매운맛과 부드러운 단맛이 조화를 이루도록 설계했다. 여기에 간장과 된장을 더해 발효에서 비롯된 자연스러운 감칠맛을 강화했다.
CJ제일제당 관계자는 "해찬들 옛장은 옛 장맛의 깊이를 살리고 현대 발효기술로 깊은 구수함과 감칠맛을 더해 장류 본연의 맛을 끌어올린 프리미엄 라인업"이라며 "CJ제일제당의 차별화된 발효기술을 바탕으로 소비자들에게 새로운 장맛 경험을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com