스타벅스, 역사문화체험 3년 후원 첫발…"매년 1000여명 체험"

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스코리아가 18일 지역아동센터 초등생 30여명과 박물관 체험을 했다
- 이번 체험은 역사문화 지원사업의 첫 활동으로 진행됐다
- 스타벅스는 3년간 3억원을 후원해 연 1000명 체험을 지원한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스의 역사문화체험 프로그램 후원이 첫 발을 내디뎠다.
스타벅스 코리아는 지난 18일 푸른나래지역아동센터 초등학생 30여 명과 함께 국립중앙박물관을 방문하는 역사문화 현장체험학습을 성공적으로 진행했다고 밝혔다. 이번 체험학습은 스타벅스가 지난달 발표한 지역아동센터 아동·청소년 대상 역사문화체험 프로그램 지원 사업의 첫 활동이다.
당시 스타벅스는 전국 지역아동센터 아동·청소년들이 역사와 문화를 현장에서 직접 경험할 수 있도록 올해부터 3년간 연 1억 원씩 총 3억 원을 초록우산에 후원하고, 매년 1000여 명에게 체험 기회를 제공할 계획이라고 밝힌 바 있다.
이날 학생들은 국립중앙박물관 중앙홀에 전시된 경천사지 십층석탑을 시작으로 시대별 전시관을 조별로 관람했으며, 박물관 방문에 앞서 지역아동센터에서 사전 학습도 진행해 체험의 이해도를 높였다.
프로그램에 참여한 한 초등학생은 "박물관에서 실제 유물을 보면서 설명을 들으니 교과서에서 배운 내용이 떠오르면서 더 생생하고 재미있게 느껴졌다"고 말했다. 푸른나래지역아동센터 이현정 센터장은 "아이들이 문화재를 직접 접하며 즐거워하는 모습이 인상적이었다"며 "이번 경험이 아이들에게 우리 역사와 문화재에 대한 관심을 넓히는 좋은 계기가 된 것 같다"고 덧붙였다.
스타벅스 김지영 ESG팀장은 "현장 체험학습이 아이들에게 유익한 역사 교육이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 지역사회 아동들이 현장 체험을 통해 역사 공부의 재미와 필요성을 느낄 수 있도록 다양한 프로그램을 선보일 것"이라고 말했다.
스타벅스와 초록우산은 이달 27일까지 전국 지역아동센터를 대상으로 오는 11월까지 참여할 아동 500여 명을 1차 모집하며, 겨울방학 기간 참가할 아동 500여 명을 추가 모집해 연간 총 1000여 명에게 체험 기회를 제공할 예정이다.
fineview@newspim.com