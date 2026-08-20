티웨이항공, 8월 해외 노선 항공권 특가 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 티웨이항공이 20일 해외 노선 특가 프로모션을 시작했다.
- 오는 31일까지 코드 AUG26 입력 시 최대 14% 할인한다.
- 비즈니스석·쿠폰 혜택도 제공하며 연말까지 탑승 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=티웨이항공이 여름·연말 해외여행 수요를 겨냥해 해외 노선 항공권 할인 프로모션을 진행한다.
티웨이항공은 오는 31일까지 해외 노선을 대상으로 '8월 해외 항공권 특가 프로모션'을 실시한다고 20일 밝혔다. 탑승 기간은 노선별로 다르며 오는 12월 31일까지다.
프로모션 기간 항공권 예매 시 할인코드 'AUG26'을 입력하면 최대 14% 할인 혜택을 받을 수 있다. 스마트 운임과 일반 운임을 대상으로 탑승 기간과 노선에 따라 할인율이 적용된다.
일부 노선에서는 비즈니스석 할인 혜택도 제공한다. 결제 금액에 따라 추가로 사용할 수 있는 해외 노선 할인 쿠폰도 마련했다. 쿠폰은 사전에 내려받은 뒤 항공권 결제 단계에서 적용할 수 있다.
티웨이항공은 홈페이지 신규 회원에게 웰컴 쿠폰팩을 제공하고 있으며 발권 수수료 면제, 특가 소식 알림, 회원 전용 할인 코드 등 회원 대상 혜택도 운영하고 있다.
티웨이항공은 최근 선택형 서비스 항공사(SSC·Selective Service Carrier) 전략을 발표하고 하반기 '트리니티항공'으로 새 출발을 준비하고 있다. 연내 A330-900NEO 중대형기와 B737-8 기종을 추가 도입해 노선과 서비스 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
티웨이항공 관계자는 "올해 하반기 해외여행을 준비하는 고객을 위해 이번 프로모션을 마련했다"며 "안전 운항을 최우선으로 고객 만족도를 높일 수 있는 혜택을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com