농심, 홍보대사 에스파 앞세워 신라면 2차 글로벌 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 농심이 20일 에스파와 신라면 2차 글로벌 캠페인을 시작했다.
- 메인 영상은 요리·쇼핑·여행 속 신라면 일상을 담았다.
- 농심은 15편 콘텐츠로 글로벌 전역에 캠페인을 확산한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 농심이 신라면 글로벌 앰배서더 에스파와 함께 20일부터 신라면 2차 글로벌 캠페인을 전개한다.
농심은 지난해 11월 신라면 1차 글로벌 캠페인으로 선보였던 에스파의 노래와 퍼포먼스를 활용한 뮤직비디오형 광고가 조회수 2억7000만 회를 기록하며 신라면 글로벌 슬로건 'Spicy Happiness In Noodles'를 널리 알렸다. 이번 2차 캠페인에서는 무대를 일상으로 옮겨, 요리와 쇼핑, 여행 등 다양한 순간을 신라면과 함께 즐기는 에스파의 모습을 담았다.
2차 캠페인 메인 영상은 "우리에게 매운맛은 행복"이라는 에스파의 멘트로 시작해, 멤버들이 신라면과 함께하는 네 가지 일상을 옴니버스 형식으로 보여준다. 친구와 함께 직접 신라면을 만들어 즐기는 '요리', 매장에서 신라면을 구매하는 '쇼핑', 여행지에서 동료와 함께 신라면을 즐기는 '여행' 장면이 차례로 펼쳐진다. 마지막 퀴즈 장면에서는 "행복의 다른 말은?"이라는 질문에 에스파가 "SHIN"이라고 답하며 신라면이 전하는 매콤한 행복을 재치 있게 표현했다.
농심은 메인 광고 영상 1편과 디지털 쇼츠 14편을 포함한 총 15편의 영상 콘텐츠를 선보인다. 에스파 멤버들이 직접 말하는 '신라면이 생각나는 순간', '신라면과 함께 즐기는 최애 토핑' 등을 인터뷰 형식으로 구성해 캠페인은 북미, 아시아, 유럽 등 농심 해외법인 거점을 시작으로 글로벌 전역으로 전개된다.
농심 관계자는 "신라면을 즐기는 모습을 에스파를 통해 친근하게 전달하는 데 초점을 맞췄다"며 "글로벌 앰배서더 에스파와 함께 해외 소비자와의 접점을 넓히고, 신라면의 글로벌 슬로건 'Spicy Happiness In Noodles'의 가치를 더욱 적극적으로 알려 나가겠다"고 말했다.
에스파도 "전 세계 팬들도 각자의 일상에서 신라면의 행복한 매운맛을 함께 즐겨주셨으면 좋겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com