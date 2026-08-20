창원 주택가서 불법 도박장 운영한 일당 무더기 적발

AI 핵심 요약beta
- 창원서부경찰서가 20일 주택가 불법도박장 총책 A씨를 구속했다.
- A씨 등 4명은 지난 7월부터 창원 단독주택서 아도사키 판을 운영했다.
- 경찰은 26명 체포하고 판돈 2229만원을 압수했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원 주택가 한 단독주택에서 불법 도박장을 운영한 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.
창원서부경찰서는 도박장 개설 및 상습 도박 혐의 등으로 총책 A(50)씨를 구속하고 25명을 불구속 입건했다고 20일 밝혔다.
A씨 등 4명은 지난 7월부터 창원지역 한 주택을 아지트 삼아 속칭 '아도사키' 도박장을 운영해 온 혐의를 받고 있다.
이들은 지인 등을 상대로 도박 참가자를 모은 뒤 주택 내부에 상습 도박장을 차려 판돈을 걸게 하고 게임 승자에게서 10%를 수수료로 떼어 나머지 금액을 지급하는 방식으로 수익을 챙긴 것으로 확인됐다.
경찰은 7월경 "주택가에서 불법 도박을 하고 있다"는 첩보를 입수해 도박장 주변 밀착 탐문 등 수사에 착수했다.
압수수색영장을 발부받아 지난 8월 12일 현장을 급습, 현장에서 도박 중이던 26명 전원을 현행범으로 체포하고 판돈 2229만원을 압수했다.
조사 결과 이들은 모두 범행 시인했고 도박장소를 빌리고 참가자들을 모집해 도박장을 개장한 A씨를 구속했다.
경찰 관계자는 "주택가 등 생활 주변으로 침투하는 불법 도박 행위는 건전한 사회질서를 해치고 지역 사회 안전을 위협하는 만큼 엄정 대응하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com