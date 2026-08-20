대한전선, HVDC 해저케이블 ROV 국산화 추진

AI 핵심 요약beta
- 대한전선이 19일 팬스타로보틱스와 ROV 국산화 MOU를 체결했다
- 해상풍력·HVDC 해저케이블 시공 경쟁력 강화를 추진했다
- 국산 매설 ROV 개발로 공급망 자립과 해외 진출을 모색했다
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"핵심 시공장비 국산화로 해저케이블 제조부터 시공까지 전 밸류체인 강화"
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한전선이 HVDC 해저케이블 프로젝트에 투입 가능한 고성능 원격조종 수중로봇(ROV) 국산화에 나선다.
대한전선은 지난 19일 해양 로봇 전문 기업인 팬스타로보틱스와 '해상풍력∙HVDC 해저케이블 ROV 국산화'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약은 서해안 에너지 고속도로 등 대규모 HVDC 해저케이블 사업에 대한 시공 경쟁력을 강화하기 위해 추진됐다. 양사는 해외 의존도가 높은 고성능 매설 ROV와 운용 기술 및 시공 솔루션을 국산화해 해저케이블 산업의 자립도를 향상시키고, 프로젝트 수행 안정성과 시공 효율을 높인다는 계획이다.
현재 HVDC 등 대형·고난도 해저케이블 프로젝트에 투입되는 매설 장비는 대부분 외산이다. 운용에도 해외 전문인력이 필요한 경우가 많다. 특히 국내 서남해 해역은 조류가 빠르고 탁도가 높으며 수심이 얕아 국내 해역 조건에 최적화된 고성능 매설 ROV의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
양사는 이번 협약을 통해 해상풍력 내·외부망뿐 아니라 장거리 계통연계, HVDC 해저케이블에 투입할 수 있는 고성능 매설 ROV와 운용 시스템을 공동 개발한다. 아울러 해저케이블 매설·보호 기술을 실증하고 사업화를 추진할 계획이다. 향후에는 개발 장비와 기술을 실제 해저케이블 시공 현장에 적용하는 한편, 국가연구개발사업에도 참여해 기술을 고도화하고 해외 시장 진출도 공동 모색한다는 방침이다.
대한전선은 이번 공동 개발을 통해 해저케이블 핵심 시공 기술을 내재화해 서해안 에너지 고속도로 등 대규모 HVDC 사업에 대한 역량을 높인다는 전략이다. 이를 바탕으로 설계·생산부터 운송·포설·매설까지 아우르는 해저케이블 턴키 수행 경쟁력을 강화할 계획이다.
이춘원 대한전선 전무는 "고성능 해저케이블 ROV의 국산화는 단순한 장비 개발을 넘어 국내 해저케이블 공급망의 경쟁력을 높이는 중요한 과제"라며 "앞으로도 해저케이블 전 밸류체인의 경쟁력을 지속 강화해 국가 에너지 안보에 기여하고, 해저케이블 토탈 솔루션 프로바이더로서 세계 시장에서 핵심적인 역할을 수행해 나가겠다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com