진에어·에어부산·에어서울, 해경과 합동 안전훈련

AI 핵심 요약beta
- 진에어가 20일 에어부산·에어서울과 해양경찰청 합동훈련을 했다.
- 객실안전교관 16명이 생존수영과 비상착수 실습을 강화했다.
- 진에어는 훈련 성과를 통합 LCC 교육체계에 반영한다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=진에어가 에어부산, 에어서울과 함께 비상 상황에서의 대응 역량 강화를 위한 해양경찰청 합동 훈련을 실시했다.
진에어는 한진그룹 저비용항공사(LCC) 3사가 18일부터 20일까지 2박 3일간 전남 여수 해양경찰교육원에서 '한진그룹 LCC 3사-해양경찰청 합동 훈련'을 진행했다고 20일 밝혔다.
이번 훈련은 해양경찰청과의 업무협약의 일환으로 마련됐다. 3사의 기내 안전 교육을 담당하는 객실안전교관 16명이 참여했으며, 올해는 생존 수영과 비상 착수 등 실전 중심의 실습 시간을 확대했다.
교관들은 최대 2m 높이의 파도를 구현한 해상구조훈련장과 실제 호수 훈련장에 입수해 비상 상황을 가정한 훈련을 진행했다.
해양경찰청 전문 교수진의 지도 아래 해양 구조 및 생존 훈련을 비롯해 기울어진 기체와 선박에서의 비상 탈출, 구명정 전복 및 원복 실습 등을 수행했다.
훈련을 마친 뒤에는 현장 피드백을 바탕으로 각 사의 안전교육 커리큘럼을 점검하고 개선 방향을 논의한다.
진에어는 이번 훈련 결과를 향후 출범할 통합 LCC의 교육 체계에도 반영할 계획이다. 기내 난동과 불법 행위 대응 등 항공 보안 분야까지 교육 범위를 확대해 안전 수준을 높인다는 방침이다.
윤병권 진에어 객실안전교관은 "실습 시간이 늘어나 비상 상황에 즉각 반응할 수 있는 현장 감각을 높이는 데 도움이 됐다"며 "이번 훈련에서 얻은 경험을 사내 교육에 반영해 승객이 안심하고 탑승할 수 있는 기내 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
진에어 관계자는 "해양경찰청과의 민관 협력을 통해 실전 훈련의 전문성을 높이고 3사 교관 간 노하우를 공유할 수 있었다"며 "훈련 성과를 바탕으로 교육 커리큘럼을 지속적으로 고도화해 항공 안전과 보안 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com