삼성전자, 27일 '갤럭시 S26 FE' 공개…AI·카메라 경험 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 20일 27일 갤럭시 S26 FE 공개를 예고했다.
- 삼성은 카메라와 AI, 최신 One UI를 내세웠다.
- S26 FE는 6.7인치 화면과 4900mAh 배터리를 갖출 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
플래그십 핵심 경험 유지한 FE 모델 유력…최신 One UI 적용 전망
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 오는 27일 갤럭시 S26 시리즈의 새로운 제품을 공개한다. 플래그십 핵심 기능을 유지하면서 가격 경쟁력을 높인 '갤럭시 S26 FE'가 공개될 것으로 전망된다.
삼성전자는 20일 뉴스룸을 통해 오는 27일 오후 9시 '삼성 갤럭시 이벤트(Samsung Galaxy Event)'를 개최한다고 밝혔다. 행사는 삼성닷컴과 삼성전자 유튜브 채널을 통해 온라인 생중계된다.
삼성전자는 공개 제품명을 밝히지 않았지만 "카메라와 AI 등 갤럭시 S26 시리즈의 핵심 경험부터 최신 One UI까지 제공하는 새로운 갤럭시 제품"이라고 소개했다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 팬에디션(FE) 모델인 '갤럭시 S26 FE'가 공개될 것으로 보고 있다.
FE는 갤럭시S 플래그십의 주요 디자인과 기능을 유지하면서 일부 사양을 조정해 가격 부담을 낮춘 제품군이다. 앞서 알려진 정보에 따르면 갤럭시 S26 FE는 6.7인치 다이내믹 아몰레드 2X 디스플레이와 최대 120㎐ 주사율을 지원하고 삼성전자 엑시노스 2500을 탑재할 것으로 예상된다.
후면에는 5000만 화소 메인 카메라와 1200만 화소 초광각, 800만 화소 망원 카메라 등이 탑재될 것으로 알려졌다. 배터리 용량은 4900mAh 수준으로 전망된다.
mkyo@newspim.com