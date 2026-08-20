한국첨단소재, '코리아퀀텀'에 아이온큐 양자컴퓨터 추가

AI 핵심 요약beta
- 퀀텀AI솔루션이 20일 코리아퀀텀에 아이온큐 양자컴퓨터를 추가했다.
- 코리아퀀텀은 IBM과 아이온큐로 2종 실기기 교차검증 체계를 구축했다.
- 기업은 양자 적용 효과와 경제성을 사전 검증할 수 있게 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국첨단소재의 자회사 퀀텀AI솔루션이 개발한 기업용 양자전환 검증 플랫폼 '코리아퀀텀'에 아이온큐(IonQ)의 트랩이온 방식 양자컴퓨터를 추가했다고 20일 밝혔다.
코리아퀀텀은 기존 IBM의 초전도 방식 양자컴퓨터와 아이온큐를 함께 활용하는 2종 실기기 교차검증 체계를 구축했다. 기업이 입력한 최적화 문제를 서로 다른 방식의 양자컴퓨터에서 각각 실행하고 그 결과를 정밀하게 비교할 수 있게 된 것이다.
회사에 따르면 코리아퀀텀은 기업이 해결하려는 업무 문제를 자연어로 입력하면 인공지능(AI)이 양자 기술 적용 가능성을 분석하고, 양자컴퓨터와 기존 컴퓨터에서 처리할 수 있는 최적화 모델로 자동 변환해준다.
기업은 양자컴퓨터를 직접 도입하기 전 제조·물류·금융 등 실제 업무에 대한 적용 가능성을 검증할 수 있으며, 양자 기술과 기존 최적화 기술의 결과, 처리시간, 예상 비용 등을 동일 조건에서 비교해 도입 효과와 경제성을 사전에 검증할 수 있다.
IBM과 아이온큐에서 실행한 결과는 전탐색으로 확인한 최적해 및 기존 최적화 엔진의 결과와 비교 검증된다. 실행에 사용된 작업 식별자는 자동 생성되는 보고서에 기록돼 기업과 외부 기관이 실제 양자컴퓨터의 실행 이력과 결과를 언제든 재확인할 수 있다.
코리아퀀텀은 국제 양자 최적화 벤치마크 'QOBLIB(Quantum Optimization Benchmarking Library)'에 공식 등재돼 8개 표준 문제를 반복 검증해 모두 최적해를 도출했다. 국제 양자 응용 벤치마크 프레임워크 'QUARK'의 공식 플러그인을 개발해 오픈소스로 공개했으며, 자체 개발한 양자영감 어닐링 엔진은 국제 양자 최적화 성능 지표인 'Q-score' 방법론에 따른 측정에서 512 이상을 기록했다.
퀀텀AI솔루션은 향후 제조·물류·금융 분야를 중심으로 양자전환 사전 진단과 검증 사업을 확대하고, 정부 실증사업 및 산업별 활용 사례 발굴에 참여할 계획이다. 양자내성암호(PQC) 전환 진단 등으로 사업 영역을 순차적으로 넓혀갈 방침이다.
회사 관계자는 "국제 벤치마크와 2종 실기기 활용 체계를 기반으로 기업이 양자 기술의 적용 효과와 경제성을 사전에 검증할 수 있도록 지원하겠다"며 "향후 제조·물류·금융 분야를 중심으로 실제 산업 현장에서 활용할 수 있는 양자전환 사례를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com