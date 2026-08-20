하이로닉, 니들프리 의료기기 '시너젯 프로' 국내 병·의원 공급

AI 핵심 요약beta
- 하이로닉이 20일 시너젯 프로의 국내 공급을 본격화했다.
- 시너젯 프로는 무침 분사·저주파·플라즈마를 결합했다.
- 하이로닉은 FDA 절차와 해외 진출도 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 미용 의료기기 전문기업 하이로닉이 차세대 니들프리(Needle-free) 복합 의료기기 '시너젯 프로'의 국내 병·의원 공급을 본격화했다고 20일 밝혔다.
시너젯 프로는 무침 미세분사, 저주파 자극, 플라즈마 기술을 결합한 제품이다. 지난 7월 식품의약품안전처 품목허가를 획득한 후 피부과와 성형외과를 중심으로 공급을 확대 중이며, 의료진 대상 교육 프로그램도 진행하고 있다.
회사에 따르면 핵심 경쟁력은 하이로닉이 독자 개발한 무침 미세분사 기술이다. 솔레노이드 자기력을 활용해 약물을 미세하게 분사하고 바늘 없이 피부에 유효 성분을 균일하게 전달함으로써 통증과 회복 기간을 줄였다. 별도 가스 없이 공기 중 질소를 이온화하는 플라즈마 기술과 저주파 자극 기능을 결합해 리프팅, 스킨부스터, 흉터·색소 개선, 보습 등 다양한 시술에 활용할 수 있다.
하이로닉은 국내 공급 확대와 함께 글로벌 사업화도 추진 중이다. 현재 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 절차를 진행 중이며 해외 유통 계약을 기반으로 글로벌 시장 진출을 계획하고 있다.
하이로닉 관계자는 "시너젯 프로는 의료진과 환자 모두의 만족도를 높일 수 있도록 개발한 차세대 니들프리 솔루션"이라며 "국내 주요 병·의원 공급 확대와 임상 레퍼런스 축적을 통해 기술 경쟁력을 입증하고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 하이로닉은 마이크로웨이브 의료기기 '미글로우'도 보유하고 있다. 미글로우는 2.45㎓ 에너지로 심부열을 전달해 통증을 완화하는 제품으로, 지난 7월 품목허가를 취득했다. 3종 핸드피스를 통해 깊이별 시술이 가능하며 시너젯 프로와 함께 에너지 기반 의료기기 라인업을 강화할 계획이다.
nylee54@newspim.com