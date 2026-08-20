LG전자, 가전·가구 한 번에 산다…LGE닷컴 '홈 페스타'

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 20일 LGE닷컴서 홈 페스타를 시작했다.
- 가전·홈스타일 50만원 이상 땐 결합할인 제공했다.
- 이사·웨딩·여행 바우처와 경품도 마련했다.
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이사·웨딩 성수기 겨냥…생활·여행 서비스까지 혜택 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 이사·웨딩 성수기를 앞두고 가전과 가구, 생활 서비스를 한데 묶은 대규모 할인전에 나선다.
20일 LG전자는 공식 온라인 브랜드숍 LGE닷컴에서 오는 31일까지 가전·홈스타일 통합 프로모션 '홈 페스타'를 진행한다고 밝혔다.
행사 기간 LG 가전과 홈스타일 제품을 각각 50만원 이상 구매하면 가전은 7%, 홈스타일은 최대 15% 결합 할인을 받을 수 있다. 프리츠한센과 아르떼미데, 플로스, 시몬스 등 프리미엄 브랜드를 포함한 40여개 브랜드도 할인 대상이다. 냉장고·세탁기·TV·에어컨 등 가전 200여개 모델과 가구·조명·주방용품 등 홈스타일 제품 3000여개 품목이 참여한다.
LGE닷컴 가입회원에게는 총 100만원 상당의 할인 쿠폰팩을 제공하고, 주차별 인기 제품을 최대 62% 할인하는 '위클리 특가'도 운영한다. 세탁특공대와 통인익스프레스, 모두투어 등 30여개 제휴사의 이사·웨딩·여행·생활 서비스 바우처도 제공한다.
구매 고객을 대상으로 입주청소권과 구독권 등을 증정하는 래플 이벤트를 진행하며, SNS 공유 이벤트 참여자 중 1000명에게 티빙 1개월 이용권을 지급한다.
장진혁 LG전자 한국온라인그룹장 전무는 "가전·가구를 따로 구매하면서 발생하는 인테리어 미스매치를 해소하고 개별 제품이 아닌 '공간'을 사는 구매 경험을 제안하기 위한 프로모션"이라며 "토탈 라이프스타일 플랫폼으로서의 입지를 더욱 강화할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com