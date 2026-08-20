폴라리스AI, 키플링 신상품 CJ온스타일서 공개

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스AI가 24일 키플링 FW26 신제품을 공개했다
- CJ온스타일 라이브쇼서 아씨·미니크리에이티비티를 선보인다
- 키링·에코백 확대해 생활용품 브랜드로 키운다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
키링·에코백 판매 흐름 반영해 상품 구성 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스AI는 자사 브랜드 키플링(KIPLING)이 오는 24일 오후 8시 CJ온스타일 모바일 라이브쇼 '겟잇뷰티(GET IT BEAUTY) with 유인나'를 통해 2026년 가을·겨울(FW26) 신제품을 공개한다고 20일 밝혔다.
이번 방송에서는 G.걸즈 컬렉션과 나오미(NAOMI) 파우치, 스페셜 몽키 키링을 비롯해 로즈블랙 색상의 백팩과 크로스백, 숄더백 등을 선보인다.
주력 제품으로는 토트&숄더백 '아씨(ASSIE)'와 카드지갑 '미니 크리에이티비티(MINI CREATIVITY)'로 구성한 CJ온스타일 단독 '유인나 Pick' 세트를 내놓는다. 방송 전용 가격 혜택을 적용하며, 세트 구매 고객 중 50명을 추첨해 '미니 바나나 파우치'를 증정하고 행사 상품 구매 고객 선착순 200명에게 '키플링 몽키 키링'을 무작위로 제공한다.
키플링은 기존의 실용성과 기능성을 유지하면서 키링과 미니백, 에코백, 파우치 등 가격 접근성이 높은 품목을 늘리고 있다. 폴라리스AI는 최근 이들 제품군에서 판매가 이어지면서 가방 중심의 기존 상품 구성에서 패션·생활용품 전반으로 브랜드 영역을 넓히고 있다고 설명했다.
폴라리스AI는 이번 협업을 판매 채널 확대와 함께 고객층을 넓히는 방안으로 활용할 계획이다. 모바일 라이브커머스와 인플루언서·콘텐츠 기반 마케팅을 늘리고, 키링과 에코백, 소형 액세서리류를 중심으로 상품 구성을 확대할 방침이다.
폴라리스AI 관계자는 "최근 키링과 에코백 등 제품군에서 반응이 이어지고 있다"며 "CJ온스타일과의 협업을 비롯해 여러 콘텐츠·유통 채널을 활용해 키플링을 생활용품 브랜드로 재정립해 나갈 것"이라고 말했다. 이어 이 관계자는 브랜드 경쟁력과 제품 구성 다변화를 통해 패션·소비재(F&C) 사업의 매출 기반과 수익성을 확대할 계획이라고 밝혔다.
폴라리스AI는 키플링을 포함한 F&C 사업과 함께 인공지능(AI) 융합솔루션, 피지컬 AI 등 신규 사업을 확대하고 있다.
dconnect@newspim.com