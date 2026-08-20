퓨쳐켐, 전립선암 진단 신약 첫 매출 발생

AI 핵심 요약beta
- 퓨쳐켐이 20일 전립선암 진단신약 프로스타뷰 첫 판매로 매출을 냈다.
- 프로스타뷰는 4월 30일 허가받은 뒤 약 4개월 만에 판매 단계에 들어섰다.
- 퓨쳐켐은 국내 공급 확대와 해외 허가 추진에 나서겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 퓨쳐켐은 전립선암 진단 신약 '프로스타뷰주사액(성분명 플로라스타민(18F), 개발명 FC303)'의 첫 판매로 매출이 발생했다고 20일 밝혔다. 퓨쳐켐은 방사성의약품을 개발·생산하는 업체다.
프로스타뷰는 지난 4월 30일 식품의약품안전처로부터 국내 개발 43번째 신약으로 품목허가를 받았다. 이번에 의료기관을 대상으로 첫 판매가 이뤄지면서 허가 약 4개월 만에 판매 단계에 들어섰다. 신약은 품목허가를 받아도 건강보험심사평가원 고시와 병원의 코드 등록 작업을 마쳐야 판매할 수 있다.
프로스타뷰는 전립선특이막항원(PSMA)을 표적하는 물질에 양전자 방출 동위원소인 플루오린-18(F-18)을 결합한 양전자방출단층촬영(PET) 영상진단용 방사성의약품이다. 환자에게 정맥 투여한 뒤 PET-CT 촬영으로 전립선암 병변의 위치와 상태를 확인하며, 기존 영상검사에서 재발이나 전이가 의심되는 전립선암 환자의 진단에 쓰인다.
국내 임상 3상에서 1차 유효성 평가변수인 양성예측도(PPV)는 87.0%로 나타났다. 95% 신뢰구간 하한치는 79.0%로 기준치 60.6%를 웃돌았다. 같은 임상에서 먼저 시행한 기존 영상검사(CT·MRI·뼈스캔)의 양성예측도는 60.2%였다.
퓨쳐켐은 이번 첫 판매를 시작으로 프로스타뷰의 공급 의료기관을 단계적으로 늘릴 계획이다. 퓨쳐켐은 기존 에프디지(FDG)와 파킨슨병 진단제 '피디뷰(PDVUE)', 알츠하이머병 진단제 '알자뷰(Alzavue)' 중심의 진단용 방사성의약품 사업에 전립선암 진단제 매출이 더해질 것으로 보고 있다.
해외 진출도 추진한다. 시장조사업체 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면 해외 전립선암 진단 시장은 2030년 약 131억6000만달러 규모로 성장할 전망이다. 퓨쳐켐은 국내 품목허가와 판매 실적을 기반으로 중국을 비롯한 해외 국가에서 프로스타뷰의 품목허가와 공급을 추진할 방침이다.
퓨쳐켐 관계자는 "프로스타뷰가 품목허가에 이어 실제 판매와 매출로 연결됐다"며 "첫 판매를 시작으로 국내외 공급을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com