해군, 울릉도 사동항서 민·관·군·경 대테러 훈련… 여객선 호송까지 점검

AI 핵심 요약beta
- 해군 1함대가 20일 울릉도 사동항서 대테러 훈련했다.
- 사동항 여객선터미널 폭발물·선박점거 상황을 가정했다.
- 군·경·지자체 공조와 부상자 후송 절차를 점검했다.
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해상 위협 땐 관공선으로 여객선 호송
제주해군기지 화학탄 공격 대응훈련도
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군 1함대사령부는 20일 오후 울릉도 사동항에서 '2026 을지 자유의 방패(UFS)' 연계 민·관·군·경 대테러 종합훈련을 실시한다고 밝혔다.
훈련은 울릉도 주민과 관광객이 이용하는 사동항 여객선터미널에 테러범들이 폭발물을 설치하고 선박 점거를 시도하는 상황을 가정해 진행된다. 해군은 유관기관과 함께 주민 대피, 터미널 화재 진압, 테러범 진압, 부상자 후송 등 통합방위작전 절차를 숙달할 예정이다.
훈련에는 해군 1함대사령부 예하 118조기경보전대, 공군 319방공관제대대와 울릉군청·울릉경찰서·울릉해양경찰서·울릉의료원·울릉119안전센터 등이 참가한다. 도서 지역의 제한된 대응 여건을 고려해 군·경·지자체·소방·의료기관 간 현장 공조 체계를 점검하는 데 중점을 둔다.
해군은 이어 다수의 민간인이 탑승한 여객선이 해상 위협을 받는 상황도 가정한다. 118조기경보전대 지휘 아래 울릉도 관공선을 활용해 여객선을 호송하는 절차를 훈련할 계획이다.
유승욱 해군 118조기경보전대장(대령)은 "도서 지역에서 발생할 수 있는 테러에 대비한 종합 대응 절차를 숙달할 것"이라며 "민·관·군·경의 유기적인 대테러 대응 능력을 확립해 울릉도를 위협으로부터 지키겠다"고 했다.
같은 날 해군기동함대사령부와 해병대 9여단은 제주해군기지에 화학탄 공격이 가해진 상황을 가정한 대응훈련도 실시한다. 훈련에서는 공습경보 전파와 대피, 화생방 정찰을 통한 오염 범위 확인, 제독 절차 등을 점검할 계획이다. 해군기동함대사령부와 해병대 9여단 화생방지원대 장병, 화생방 정찰차량과 제독차량 등이 참여한다.
gomsi@newspim.com