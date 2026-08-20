씨이랩, '아스트라고 파트너 써밋' 성료

AI 핵심 요약beta
- 씨이랩이 19일 서울서 파트너 써밋을 열고 AstraMon을 공개했다.
- AstraMon은 유휴 GPU와 대기 전력을 진단하는 솔루션이다.
- 씨이랩은 AstraMon과 AstraGo로 영업 지원을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 인프라 소프트웨어 전문기업 씨이랩이 지난 19일 서울 강남구에서 '아스트라고 파트너 써밋 2026(AstraGo Partner Summit 2026 in Summer)'를 개최하고 신규 GPU 운영 진단 솔루션 'AstraMon'을 공개했다고 20일 밝혔다.
이번 행사에는 국내 주요 리셀러 파트너 30개사의 임원과 영업 책임자 40여 명이 참석했다. 씨이랩은 하반기 파트너 정책과 구체적인 영업 시나리오를 공유하며 파트너사가 AI 인프라 시장에서 사업 기회를 확보할 수 있도록 지원하기로 했다.
회사에 따르면 AstraMon은 고객사의 유휴 GPU, 대기 전력, 좀비 프로세스 등 운영 비효율 요소를 데이터로 식별하고 비용 관점에서 진단하는 솔루션이다. 파트너사는 이를 활용해 고객에게 GPU 낭비 요소를 객관적 수치로 제시하며 신규 영업 기회를 창출할 수 있다.
씨이랩은 영업 체계를 2단 구조로 전환한다. AstraMon이 인프라 상태를 진단하면 GPU 오케스트레이션 플랫폼인 AstraGo가 자원 배분과 활용을 최적화하는 방식으로, 파트너사의 영업 주기를 단축하고 제안의 설득력을 높인다는 전략이다.
행사에서는 한국HPE가 컴퓨트 인프라 동향과 AstraGo 연계 협력 방향을 공유했으며, 카이스트 학계 관계자는 기업의 AI 활용이 상시 운영 단계로 진입함에 따라 GPU 자원 관리의 중요성이 높아질 것이라고 강조했다.
채정환 씨이랩 대표이사는 "AI 데이터센터 구축 수요가 급증하면서 확보한 GPU 자원의 효율적 배분이 핵심 과제로 떠올랐다"며 "AstraMon과 AstraGo를 필두로 파트너 생태계와 함께 AI 인프라 운영의 새로운 기준을 만들어 가겠다"고 말했다. 씨이랩은 파트너 네트워크를 대상으로 기술 교육과 영업 지원을 강화해 공동 사업 기회를 지속 발굴할 계획이다.
nylee54@newspim.com