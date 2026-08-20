배우 정혜성, 젤리피쉬엔터와 전속계약…"아낌없이 지원할 것"

AI 핵심 요약beta
- 배우 정혜성이 20일 젤리피쉬와 전속 동행을 시작했다.
- 젤리피쉬는 정혜성의 폭넓은 연기력과 매력을 높이 샀다.
- 정혜성은 드라마·예능서 활약하며 입지를 넓혀왔다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 배우 정혜성이 젤리피쉬엔터테인먼트와 새로운 동행을 시작한다.
젤리피쉬엔터테인먼트는 20일 "정혜성은 폭넓은 연기 스펙트럼과 자신만의 매력을 갖춘 배우"라며 "드라마와 예능 등을 통해 보여준 역량을 바탕으로 더욱 활발한 활동을 펼칠 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다"라고 밝혔다.
정혜성은 '오만과 편견'으로 대중에게 눈도장을 찍은 데 이어 '김과장'과 '맨홀-이상한 나라의 필'을 통해 2017년 KBS 연기대상 여자 조연상을 수상하며 안정적인 연기력과 존재감을 인정받았다.
이후에도 장르를 넘나드는 작품에서 각기 다른 캐릭터를 자신만의 색으로 소화하며 배우로서 입지를 다져왔다. KBS 2TV '구르미 그린 달빛'에서는 파격적인 특수분장도 마다하지 않는 캐릭터 변신으로 강한 인상을 남겼으며, tvN '쌉니다 천리마마트'에서는 통통 튀는 매력으로 극에 활력을 더했다.
지난 4월 종영한 JTBC '미혼남녀의 효율적 만남'에서는 정현민 역을 맡아 한층 깊어진 연기력을 보여줬다. 생활감 넘치는 현실 연기부터 상대 배우들과의 유쾌한 티키타카와 관계의 변화에 따라 달라지는 섬세한 감정선까지 자연스럽게 그려내며 캐릭터의 현실감과 공감대를 높였다.
연기뿐 아니라 예능과 콘텐츠에서도 특유의 솔직하고 친근한 모습으로 대중과 소통해온 정혜성은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다(나솔사계)' MC로도 활동하며 올라운더 아티스트로서의 면모를 보여주고 있다. 다방면에서 존재감을 쌓아온 정혜성이 젤리피쉬엔터테인먼트와 만나 앞으로 어떤 시너지를 만들어갈지 기대가 모인다.
정혜성이 새롭게 합류한 젤리피쉬엔터테인먼트에는 린, 베리베리(VERIVERY), 이븐(EVNNE), 김영주, 탁이온, 김동규, 이성신, 이수정 등이 소속돼 있다.
alice09@newspim.com