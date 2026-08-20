자이언트스텝 "빅인스퀘어, 영화 '강시: 공포의 워크샵' 제작"

AI 핵심 요약beta
- 자이언트스텝 자회사 빅인스퀘어가 20일 영화 강시: 공포의 워크샵을 제작한다고 밝혔다.
- 영화는 워크샵 중 강시를 깨운 직원들의 생존기를 그린다.
- 빅인스퀘어는 제작을 총괄하며 영상 IP 사업 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 및 리얼타임 콘텐츠 솔루션 전문기업 자이언트스텝의 자회사 빅인스퀘어가 영화 '강시: 공포의 워크샵'을 제작한다고 20일 밝혔다.
영화는 외딴 섬으로 워크샵을 떠난 직원들이 400년간 잠들어 있던 강시를 깨우면서 벌어지는 생존기를 그린다. 직장인 캐릭터를 중심으로 코미디, 공포, 퇴마 액션 요소를 결합한 장르 영화로, 지난 8월 9일 촬영에 돌입했다.
회사에 따르면 빅인스퀘어는 기획 개발 단계부터 작품의 콘셉트와 제작 방향성을 구체화하고 촬영 및 후반 제작 과정 전반을 총괄한다. 자이언트스텝이 축적한 영상 콘텐츠 제작 역량과 XR·버추얼 프로덕션 운영 경험을 바탕으로 제작 시스템을 구축하고 주요 창작진과의 협업을 진행할 방침이다.
빅인스퀘어는 2024년 개봉한 영화 '더 킬러스'를 시작으로 2026년 10월 공개 예정인 드라마 '개인적인 택시'에 이어 이번 작품을 통해 자체 기획 콘텐츠 및 영상 IP 사업을 확장하고 있다.
CJ ENM이 영화의 제공 및 배급을 맡는다. 안재홍, 윤경호, 이다희, 김지은, 이학주, 고창석, 김학철, 강애심 등 배우들이 출연하며, 우문기 감독이 연출을 맡는다.
자이언트스텝 관계자는 "이번 작품을 계기로 기존 리얼타임 콘텐츠, XR, 버추얼 프로덕션 역량을 기반으로 영화 및 영상 IP 제작 영역까지 사업 확장 가능성을 넓혀갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com