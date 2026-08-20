오뚜기 '가뿐한끼', 저당 라인업 강화…인기 리뉴얼·신제품 내놔

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기는 20일 가뿐한끼 저당 4종을 선보였다.
- 기존 비빔국수·카레·짜장을 저당으로 리뉴얼했다.
- 메밀소바맛을 출시해 저당 라인업을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 식단관리 브랜드 '가뿐한끼'의 인기 제품을 저당으로 리뉴얼하고 신제품을 선보이며 저당 라인업을 강화한다고 20일 밝혔다.
이번 '가뿐한끼'의 저당 라인업은 '저당 곤누들 비빔국수', '저당 곤누들 메밀소바맛', '저당 매콤 닭가슴살 카레', '저당 닭가슴살 짜장' 등 총 4종이다. 기존 '곤누들 비빔국수', '매콤 닭가슴살 카레', '닭가슴살 짜장'은 저당 제품으로 리뉴얼하고, '저당 곤누들 메밀소바맛'을 새롭게 출시했다.
'가뿐한끼 저당 곤누들' 2종은 칼로리와 당 부담을 낮춘 곤약면 제품으로, 식단관리 중에도 간편하게 면 요리를 즐길 수 있는 것이 특징이다. 기존 '곤누들 비빔국수'는 저당 제품으로 리뉴얼했으며, 국물 타입의 '메밀소바맛'을 새롭게 출시해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.
'저당 곤누들 비빔국수'는 탱글한 곤약면에 감칠맛을 살린 비빔장을 더해 매콤한 맛을 구현했으며, 1개 기준 80kcal로 가볍게 즐길 수 있다. 신제품 '저당 곤누들 메밀소바맛'은 1개 기준 45kcal로, 취향에 따라 시원한 냉소바로 즐기거나 따뜻한 온소바로도 즐길 수 있다.
'가뿐한끼' 브랜드의 인기 제품인 닭가슴살 카레와 짜장도 저당 제품으로 리뉴얼했다. '저당 매콤 닭가슴살 카레'는 1팩 기준 100kcal로, 국산 닭가슴살과 병아리콩, 양배추를 사용해 깊고 풍부한 카레의 매콤한 맛을 구현했다. '저당 닭가슴살 짜장'은 115kcal로, 국산 닭가슴살과 양파, 감자, 양배추 등 채소를 사용해 재료 본연의 맛을 살렸다.
오뚜기 관계자는 "최근 일상적인 식단관리와 함께 당류와 칼로리를 세심하게 살펴 제품을 선택하는 소비자가 늘고 있는 점을 고려해 '가뿐한끼'의 인기 제품을 저당으로 리뉴얼하고 신제품을 선보였다"고 말했다.
fineview@newspim.com