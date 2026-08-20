유유제약 머빈스펫케어, 美 아마존에 두 번째 고양이 전용 제품 입점

AI 핵심 요약beta
- 유유제약 머빈스펫케어가 20일 고양이용 신제품을 아마존에 입점했다.
- 오메가3와 비타민을 담은 스틱형 영양제로 피부·피모·활력을 돕는다.
- 회사 5월 첫 고양이 제품에 이어 2027년 추가 제품도 개발 중이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유유제약은 반려동물 건강기능식품 미국 법인 머빈스펫케어(Mervyn's Petcare)가 아마존에 두 번째 고양이 전용 제품 'Ari's Purrfect Omega+Multivitamin Lickable'을 입점했다고 20일 밝혔다.
이번 제품 출시를 통해 머빈스펫케어는 고양이 전용 제품 라인업을 확대하고 미국 반려동물 시장 공략을 강화한다.
Ari's Purrfect Omega+Multivitamin Lickable은 고양이의 피부와 피모 건강 및 일상적인 활력 유지를 돕기 위한 일일 영양제다. 고양이가 간편하게 섭취할 수 있도록 스틱 형태로 개발됐다.
제품에는 오메가3 지방산인 EPA와 DHA를 비롯해 비타민 C·E·B6·B12 및 베타카로틴 등을 함유했다.
머빈스펫케어는 지난 5월 첫 번째 고양이 전용 제품인 'Ari's Purrfect Dental Bites'를 출시했다. 회사는 반려견용 제품을 고양이에 맞춰 변형하는 방식이 아닌 제품 개발 단계부터 고양이의 특성과 필요를 고려하는 'Feline First' 전략을 내세우고 있다.
머빈스펫케어는 이번 두 번째 제품에 이어 오는 2027년 출시를 목표로 추가적인 고양이 전용 제품도 개발하고 있다.
유원상 유유제약 대표는 "첫 제품인 Ari's Purrfect Dental Bites를 통해 반려묘 보호자들이 처음부터 고양이를 위해 설계된 '고양이 전용(Feline First)' 제품을 찾고 있다는 사실을 확인했다"며 "이러한 시장 수요에 맞춰 고양이의 특성과 필요를 우선적으로 고려한 제품 포트폴리오를 구축하고 있다"고 말했다.
sykim@newspim.com