한미약품, 남성형 탈모 치료제 '목시딜액5%' 판매

AI 핵심 요약beta
- 한미약품이 20일 남성형 탈모약 목시딜액5%를 선보였다
- 목시딜액5%는 미녹시딜 성분 일반의약품이다
- 휴대용 30mL 제품으로 약국서 처방전 없이 살 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 남성형 탈모 치료 일반의약품 '목시딜액5%'을 통해 두피와 모발 건강 관리가 필요한 소비자들에게 탈모 치료 선택지를 제공하고 있다고 20일 밝혔다.
목시딜액5%는 탈모 치료 성분인 미녹시딜을 함유한 외용 일반의약품으로 남성형 탈모증 치료에 사용된다.
제품은 30mL 소용량 패키지로 구성해 휴대 편의성을 높였다. 머리에 두드려 바르는 방식으로 사용할 수 있으며 모발과 두피를 완전히 건조한 뒤 하루 2회 탈모 부위에 직접 도포하면 된다. 첨가제로 멘톨을 함유해 사용 시 청량감을 느낄 수 있는 것도 특징이다.
한미약품은 여름철 강한 자외선과 땀, 피지 등으로 두피 관리에 대한 소비자 관심이 높아지는 가운데 탈모 증상 초기부터 적절한 관리가 필요하다고 설명했다.
탈모는 유전적 요인을 비롯해 스트레스와 생활습관, 영양 상태 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하는 것으로 알려져 있다.
한미약품 관계자는 "강한 자외선에 자극받은 여름철과 건조해지는 가을철 환절기는 두피 관리에 대한 관심이 높아지는 시기"라며 "목시딜액5%는 약국에서 구매 가능한 일반의약품 남성형 탈모증 치료제로 소비자들이 보다 편리하게 탈모를 관리할 수 있는 선택지가 될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
목시딜액5%는 한미사이언스 계열사인 온라인팜을 통해 전국 약국에 유통되며 처방전 없이 구매할 수 있다.
sykim@newspim.com