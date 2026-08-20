李在明回应特朗普缩减韩美军演：对其和平决心致敬

纽斯频通讯社首尔8月20日电 韩国总统李在明表示，美国总统特朗普近日决定缩减韩美联合军演，体现了其为构建韩半岛和平机制、营造恢复对话条件所作出的努力，对此表示认同，并向特朗普的决定表示敬意。

图为当地时间25日，韩国总统李在明（右）在白宫前同美国总统特朗普寒暄。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

李在明19日晚在社交平台X发文说，他认真阅读了特朗普近期在社交媒体发布的信息和照片，认为特朗普有关缩减韩美联合军演的决定体现了超越半岛敌对与对抗、推动实现和平的努力。

此前，特朗普在社交平台真实社交（Truth Social）表示，鉴于演习已无法取消，他已指示美国国防部长皮特·赫格塞思大幅缩减韩美联合军事演习规模。

据韩国军方此前公布的消息，韩美17日开始实施的例行联合军事演习"乙支自由护盾"（UFS）提前结束，结束时间由原定27日提前至21日。

李在明表示，约一年前首次在白宫会见特朗普时，曾就半岛和平问题进行交流，希望双方共同推动实现半岛和平。他说，双方随后在七国集团（G7）领导人会议和北约（NATO）峰会期间，也曾围绕恢复半岛和平、解决核问题等议题进行了认真讨论。

李在明表示，韩国正根据韩美双方协议持续增加国防投入，推进国防支出占国内生产总值（GDP）比重达到3.5%的目标，不断提升自主防卫能力。他表示，认同特朗普关于韩国应承担自身安全责任的观点。

李在明表示，和平机制是最有效的安全保障，韩方支持通过缩减韩美联合军演及野外机动训练等举措，为构建韩半岛和平机制、恢复有关对话创造有利条件。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社