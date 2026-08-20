分析：中国为何不再积极推动朝美对话？

纽斯频通讯社首尔8月20日电 在美国总统特朗普近期多次表示希望重启美朝对话的背景下，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅19日在韩国表示，朝美对话应由朝鲜和美国双方决定，美方应改变长期对朝敌视政策。

图为19日下午，中国外长王毅乘车抵达首尔韩国外交部大楼。【图片=纽斯频通讯社DB】

王毅当天在首尔出席韩中外长会谈后接受媒体采访时，就是否有意斡旋朝美对话表示，是否重启朝美对话"应由朝鲜和美国决定"，尤其是美国应改变长期以来的对朝敌视政策。

王毅当天与韩国外交部长赵显举行会谈，就韩中关系、韩半岛局势以及地区和国际问题等交换了意见。这是王毅自2021年以来首次单独访问韩国。

分析认为，王毅上述表态说明中方并不反对朝美双方恢复对话，但无意直接出面斡旋接触。同时，中方认为，美国调整对朝政策是推动朝美恢复对话的重要前提。

历史上，中国曾多次在朝核问题和朝美接触过程中发挥斡旋作用。2002年第二次朝核危机后，中方推动举行朝美中三方会谈，并进一步促成六方会谈机制。2005年，中方推动达成《9·19共同声明》，就实现半岛无核化、保障朝鲜安全和开展经济合作等形成共识。此后，在六方会谈陷入僵局期间，中方也曾多次开展外交斡旋，推动有关各方恢复对话。

不过，分析认为，近年来，随着国际形势变化以及地区战略格局调整，中国在朝美关系中的角色发生变化，更加注重维护半岛和平稳定，减少直接介入朝美对话进程。俄乌冲突爆发后，朝鲜与俄罗斯关系进一步发展，朝鲜对中国的依赖度较过去有所下降，也使中国影响朝鲜的空间发生变化。

韩国政府相关人士表示，特朗普虽然多次公开表达希望与金正恩对话意愿，但目前尚未看到美国政府正式推动恢复对话的具体政策举措，因此有关各方仍在关注美方后续政策动向。

有声音指出，在当前形势下，中方更加关注维护半岛局势总体稳定。王毅此次强调美国应调整对朝政策，也反映出中方认为改善朝美关系需双方共同创造条件，由朝美双方通过对话加以推进。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社