王毅：重启朝美对话需美方改变对朝敌视政策

纽斯频通讯社首尔8月20日电 在美国总统特朗普近期多次表示希望重启朝美对话的背景下，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅19日在韩国表示，朝美对话应由朝美双方决定，美方应改变长期对朝敌视政策。

图为19日下午，中国外长王毅（右二）在首尔韩国外交部大楼出席韩中外长会谈时发言。【图片=纽斯频通讯社DB】

王毅当天在首尔同韩国外交部长官赵显举行会谈。会谈结束后，王毅在接受媒体采访时就朝美对话相关问题表示，是否举行朝美首脑会谈应由双方决定，尤其是美国应改变长期以来的对朝敌视政策。

当天，王毅与赵显就韩中关系、半岛局势以及地区和国际问题等共同关心的议题交换了意见。这是王毅自2021年以来时隔5年再次单独访问韩国。

赵显在会谈开场时表示，希望韩中关系恢复发展的成果能够为包括半岛在内的地区和平与稳定作出贡献，韩方期待基于维护半岛和平稳定这一共同利益，同中方继续加强合作。

赵显表示，韩国总统李在明日前在光复节纪念活动讲话中提出半岛和平共处构想，韩国政府将继续为实现半岛无核化与和平作出努力。

王毅表示，作为朝鲜半岛的重要邻国，中方将继续为维护半岛和平、稳定与发展发挥建设性作用，并将继续作出应有努力。希望韩朝能够逐步走向和平共处，实现半岛持续稳定与发展。

根据韩方公布的日程，王毅将于20日前往韩国总统府青瓦台拜会李在明总统，并与国家安保室长魏圣洛举行会谈。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社