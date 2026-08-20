韩中外长首尔会晤 同意深化双边关系并加强各领域合作

纽斯频通讯社首尔8月20日电 时隔5年访问韩国的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅19日与韩国外交部长赵显举行会谈并共进晚宴。双方历时约4小时，就韩中关系、韩半岛局势以及国际和地区形势等共同关心的问题深入交换意见。

图为19日下午，中国外长王毅（左）在首尔与韩国外长赵显合影。【图片=纽斯频通讯社DB】

外交部表示，双方一致认为，在两国首脑互访达成重要共识基础上，韩中关系保持稳定发展势头，同意进一步深化各领域交流合作。

赵显表示，两国首脑互访实现国事访问，推动双边关系全面恢复的发展势头进一步巩固。双方应切实落实各领域后续合作举措，使两国关系发展成果更好惠及两国人民。

赵显还表示，韩国积极支持今年11月在深圳举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议取得成功，并提议双方启动APEC期间高层交往相关筹备工作。

王毅表示，两国首脑互访达成的重要共识为中韩关系持续稳定改善和发展提供了重要引领。如韩国总统李在明今年11月出席深圳APEC领导人非正式会议，中方将积极考虑安排习近平主席同李在明总统举行会晤。

双方还就半岛局势交换意见。赵显介绍了韩国政府为实现半岛无核化与和平所作努力，希望中方继续为推动朝鲜尽早重返对话发挥建设性作用。

王毅表示，中国对朝鲜半岛政策保持连续性和稳定性，将继续为维护半岛和平稳定发挥建设性作用，希望双方坚持和平共处，共同推动半岛持续保持稳定与发展。

双方一致认为，应以明年韩中建交35周年为契机，推动双边关系迈上新台阶，并同意加强在韩中自由贸易协定（FTA）服务和投资谈判、供应链稳定、人文交流、中国境内韩国独立运动遗址管理保护等领域合作，同时就大熊猫合作等事项保持沟通。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社