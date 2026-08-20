[오늘의 정치일정] 8월 20일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 19일 왕이 중국 외교부장을 접견했다
- 여야 지도부는 의총과 최고위, 본회의에 참석했다
- 국방부 장관은 국방위 전체회의와 본회의에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
11:00 '왕이' 중국 외교부장 접견 (청와대 본관)
15:00 대통령 주재 수석보좌관회의
<외교부>
-장관
14:00 민방위훈련
-1차관
통상 업무
-2차관
14:00 민방위훈련
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국방위원회 전체회의
15:00 국회 본회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
2026년 을지훈련
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
08:30 이해찬 前 국무총리 묘역 참배(세종 은하수공원)
11:30 김근태 前 의장 묘역 참배(모란공원)
13:30 조정식 국회의장 예방(국회의장 집무실)
14:30 의원총회(국회 본관 246호)
15:00 본회의(국회 본회의장)
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
14:30 의원총회
15:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 의원총회(국회 예결위회의장)
13:30 국민의힘 정책위·여의도연구원 주최 <이재명 정부 2년차 실정 평가 대토론회 '벼랑 끝 서민·중산층, 흔들리는 대한민국'>(국회 본관 245호)
15:00 본회의(국회 본회의장)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 의원총회(국회 예결위회의장)
13:30 국민의힘 정책위·여의도연구원 주최 <이재명 정부 2년차 실정 평가 대토론회 '벼랑 끝 서민·중산층, 흔들리는 대한민국'>(국회 본관 245호)
15:00 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 재정경제기획위원회 전체회의(국회 본관 430호)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실,국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 국방위원회 전체회의(국회 본관 419호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 최고위원회(본관 224호)
10:00 민생기병대 순회 민심대장정 영등포시장 상인회 간담회(영등포전통시장 內 상인회다락방)
15:00 본회의(본회의장)
19:00 안광호 인천광역시당 위원장 후보자 비전 발표회(인천광역시 남동구 미래로 45 7층 조국혁신당 인천시당)
-김준형 원내대표
15:00 본회의
18:00 JTBC <이가혁라이브> 출연