가온전선, 美 초대형 AI 데이터센터에 2000억 규모 버스덕트 공급

AI 핵심 요약beta
- 가온전선이 20일 미국 AI 클라우드사와 2000억원 계약을 맺었다.
- LSCUS는 2027년까지 북미 AI 데이터센터에 버스덕트를 공급한다.
- 가온전선은 추가 수주와 생산능력 확충으로 시장 공략을 넓힌다.
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AI 클라우드 사업자로 고객군 확대…추가 프로젝트도 협의
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=가온전선이 미국 인공지능(AI) 클라우드 사업자와 2000억원 규모의 버스덕트 공급 계약을 체결하며 북미 AI 데이터센터 시장 공략을 확대한다.
가온전선은 미국 자회사 LSCUS가 현지 AI 클라우드 데이터센터 프로젝트에 총 2000억원 규모의 버스덕트를 공급한다고 20일 밝혔다. 공급은 2027년까지 순차적으로 진행된다.
AI 클라우드 데이터센터는 대규모 그래픽처리장치(GPU) 서버를 구축해 AI 연산 서비스를 제공하는 인프라다. 최근 AI 컴퓨팅 수요가 빠르게 늘면서 관련 사업자들의 데이터센터 투자도 확대되는 추세다.
이번 계약을 통해 LSCUS는 기존 글로벌 빅테크와 생성형 AI 기업에 이어 AI 클라우드 사업자까지 고객군을 넓히게 됐다.
프로젝트에는 250메가와트(MW)급 AI 데이터센터가 포함됐다. LSCUS가 제품을 공급한 데이터센터 가운데 단일 건물 기준 최대 규모다.
가온전선은 최근 AI 데이터센터가 수백MW급 대형 캠퍼스로 확장되면서 전력 공급을 위한 배전 인프라 수요도 함께 늘고 있다고 설명했다. 특히 대규모 전력을 효율적으로 공급하는 버스덕트와 중전압(MV) 케이블 수요가 확대되고 있다는 분석이다.
추가 수주 가능성도 있다. 가온전선은 현재 이번 계약 물량의 2~3배에 해당하는 추가 프로젝트를 고객사와 협의하고 있어 향후 공급 규모가 더 커질 것으로 기대하고 있다.
LSCUS의 수주 확대에 맞춰 LS전선도 버스덕트 생산능력 확충에 나서고 있다. 경북 구미 공장 증설과 멕시코 생산법인이 올해 말 완공되면 관련 생산능력은 현재의 약 3배로 늘어날 전망이다.
정현 가온전선 대표는 "AI 데이터센터의 대형화와 고집적화로 배전 인프라의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "버스덕트와 MV 케이블을 아우르는 포트폴리오를 기반으로 북미 AI 데이터센터 시장 공략을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com