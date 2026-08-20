LG CNS, 강남 한복판 경비 세운 '사족보행 로봇'…피지컬 AI 상용화 신호탄

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 20일 타워피엠씨와 보안 로봇 협약을 맺었다.
- 사족보행 경비로봇은 타워팰리스에서 2개월 검증 뒤 4분기 운영한다.
- 공용공간·주차장을 순찰하며 이상 징후를 즉시 관리실에 알린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'피지컬웍스'로 학습기간 단축…향후 로봇 간 자율 협업까지 확장
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG CNS(064400, 대표 현신균)가 국내 프리미엄 주거단지에 사족보행 경비로봇을 투입하며 피지컬 AI 상용화 사례를 만든다.
20일 LG CNS는 19일 서울 마곡 LG사이언스파크 본사에서 프리미엄 주거시설 관리 전문기업 타워피엠씨와 '보안 로봇 솔루션 서비스 구축'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 양사는 앞으로 2개월간 서울 강남 타워팰리스 단지에서 기술 검증을 진행한 뒤 4분기 내 실제 운영에 돌입할 계획이다. 타워피엠씨는 2002년 타워팰리스를 시작으로 한남 더힐, 아크로 서울 포레스트, 래미안 원베일리 등 100여개 하이엔드 주거시설을 관리하는 종합관리 전문기업이다.
로봇은 단지 내 공용공간과 지하주차장을 자율 순찰하며, 수상한 사람이나 전기차·충전시설의 고열 발생 등 이상 상황을 감지하면 관리실에 즉시 알람을 전달한다. 관리자는 로봇에 탑재된 양방향 음성통신 기능으로 현장과 실시간 소통하며 구체적인 후속 조치를 결정할 수 있다.
로봇의 현장 데이터 학습과 운영에는 LG CNS의 RX(Robotics Transformation) 플랫폼 '피지컬웍스'가 활용된다. 학습 플랫폼 '포지(Forge)'로 현장 데이터를 학습시키고, 통합관제 플랫폼 '바통(Baton)'으로 로봇의 업무를 관리·운영하는 방식이다. 이를 통해 통상 수개월 걸리던 로봇 현장 투입 기간을 1~2개월로 단축했다.
LG CNS는 향후 청소로봇 등 이기종 로봇과 연계한 자율 협업 체계도 구축할 방침이다. 강민수 타워피엠씨 대표는 "AI 기반 경비로봇으로 안전하고 차별화된 주거 서비스를 제공하겠다"고 말했다. 명창국 LG CNS 상무는 "피지컬 AI 기술이 실제 주거 환경에서 고객 가치를 창출하는 의미 있는 사례"라며 관련 서비스를 지속 확대하겠다고 밝혔다.
mkyo@newspim.com