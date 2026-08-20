디에스엠, 상반기 매출 289억…전년비 26% 증가

AI 핵심 요약beta
- 디에스엠이 20일 상반기 매출 289억원을 기록했다고 밝혔다.
- 영업손실은 34억8000만원으로 전년보다 24.4% 줄었다.
- 하반기 제주 성수기와 신규사업 매출로 흑자 전환을 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 차세대 레저 플랫폼 디에스엠은 올해 상반기 매출이 전년 동기 대비 26% 늘어난 289억원, 영업손실은 34억8000만원으로 전년 동기 46억원 대비 24.4% 줄었다고 20일 밝혔다.
디에스엠은 상반기 영업손실에 대해 9.81파크 인천공항 개발과 현대차 프리미엄 전기차에 적용되는 스위블(회전형) 시트 모듈 개발 등 신규사업 개발비가 반영된 영향이라고 설명했다. 신규사업 선투자가 진행되는 상황에서 기존 사업 성장만으로 영업손실 규모를 줄였다는 것이 회사 측 설명이다.
레저 부문에서는 9.81파크 제주의 이용객이 늘고 1인당 결제금액(객단가)이 올랐다. 상반기 객단가는 3만7111원에서 4만348원으로 8.7% 상승했다. 외국인 이용객이 늘면서 상품판매와 식음료(F&B) 등 부대매출도 확대됐다. 디에스엠은 상품판매 매출의 약 30%가 외국인 고객에서 발생하고 있다고 밝혔다.
모빌리티 사업부는 주요 자동차 부품의 주문 물량이 늘면서 매출이 증가했다. 원재료비 등 원가 상승분은 별도 관리 절차를 통해 대응하고 있다.
모빌리티 사업부가 현대트랜시스와 개발해 온 현대차 프리미엄 전기차용 스위블 시트 모듈은 올해 4분기부터 양산·공급이 시작될 예정이다. 관련 매출은 하반기 실적에 반영된다.
9.81파크 인천공항점은 현재 진척률 약 80%로, 내년 개장을 목표로 하고 있다. 로보틱스와 인공지능(AI) 기술을 적용한 차세대 레이싱 차량과 신규 액티비티, 게임 시스템 등을 개발 중이다. 제주점의 약 2배에 해당하는 이용객을 수용할 수 있는 실내 테마파크로 조성된다.
디에스엠은 기존 사업 성장과 신규사업 매출이 시작되는 하반기에 흑자 전환을 기대한다고 밝혔다. 회사 관계자는 "신규사업 개발과 투자가 진행되는 구간이라 영업적자가 발생하고 있다"며 "하반기에는 제주 성수기 효과와 신규사업 성과가 더해지고, 신규사업 매출이 시작되는 내년부터 수익 구조가 개선될 것으로 예상한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com