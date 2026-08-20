현대위아, 공동주택 주차로봇 사업 본격화…시흥서 첫 실증

AI 핵심 요약beta
- 현대위아가 20일 공동주택 주차로봇 사업 확대에 나섰다.
- 국토부 규칙 개정으로 주차로봇의 아파트 설치가 허용됐다.
- 시흥 실증사업을 통해 운영 안정성과 효율을 검증한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대위아가 공동주택 내 주차로봇 설치를 위한 제도적 기반이 마련되면서 관련 사업 확대에 본격적으로 나선다.
현대위아는 19~20일 경기 의왕시 현대차그룹 의왕연구소에서 건설사와 시공사 등 주요 고객 약 800명을 대상으로 '주차솔루션 고객 초청 행사'를 개최했다고 20일 밝혔다.
이번 행사는 지난 7월 국토교통부가 관련 규칙을 개정해 주차로봇을 기계식 주차장치로 인정하고 공동주택 설치를 허용한 데 따른 것이다.
현대위아는 주차로봇을 활용한 차량 입·출차와 직각·평행·이중 주차, 차량 재배치 등을 시연했다. 세미나에서는 공동주택 적용을 위한 건축 설계와 인허가 절차, 신축·구축 사업지별 적용 방안, 기존 자주식 주차장과의 건축비 비교 등을 소개했다.
현대위아 주차로봇은 2대가 한 세트로 차량 아래에 진입해 바퀴를 들어 올린 뒤 차량을 원하는 위치로 옮긴다. 라이다 센서로 바퀴 위치와 크기를 인식하며 최대 3.4t의 SUV까지 운반할 수 있다. 로봇 두께는 110㎜다.
차량 문을 여닫기 위한 공간이 필요 없고 이중·삼중 주차가 가능해 기존 자주식 주차장보다 최소 20%, 최대 50% 많은 차량을 수용할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
현대위아는 현대차·현대건설과 컨소시엄을 구성해 경기 시흥 '힐스테이트 더웨이브시티'에서 국내 최초 공동주택 주차로봇 실증사업도 추진하고 있다. 실제 아파트 환경에서 운영 안정성과 주차 효율, 입주민 편의성을 검증할 계획이다.
chanw@newspim.com