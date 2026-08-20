삼쩜삼, 후결제 도입 후 서비스 신뢰 강화..."고객 문의 60% 감소"

AI 핵심 요약beta
- 자비스앤빌런즈가 20일 후결제를 도입했다.
- 후결제 도입 뒤 환급액 변동 문의가 60% 줄었다.
- 안심환급 보상제도 문의 감소에 힘을 보탰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 삼쩜삼을 운영하는 자비스앤빌런즈(Jobis&Villains, 대표이사 김범섭)는 후결제를 도입한 첫 종합소득세 정기신고 시즌 이후 고객센터로 접수된 환급액 변동 관련 문의가 전년 동기 대비 60% 이상 감소했다고 20일 밝혔다.
삼쩜삼은 지난 3월 업계 최초로 세금 환급 과정에서 고객이 환급금을 먼저 돌려받고 이용료는 나중에 내는 후결제 시스템을 도입했다. 고객들의 결제 부담을 줄이고, 더 만족스러운 환급 경험을 제공하기 위함이다.
후결제 도입 이후 실제 고객 경험이 크게 개선된 것으로 나타났다. 고객이 이용료 정산 문제로 고객센터를 찾는 일이 줄어, 환급액 변동 관련 문의가 전년도 대비 60% 이상 급감했다.
정기신고 시즌에 앞서 새롭게 정비한 안심환급 보상제 또한 명확한 보상 산정 기준으로 고객 문의를 크게 줄였다. 안심환급 보상제는 삼쩜삼 간편 환급 서비스 이용 고객의 환급액이 예상과 다르거나 납부로 바뀌었을 때 업계 최고 수준인 최대 200만원 한도 내에서 보상해 주는 제도다.
단, 허위·오류 정보 제공 등 고객 귀책 사유에 해당하는 경우는 보상에서 제외된다. 신청에서 실제 지급까지는 3~9일 이내 마무리된다.
자비스앤빌런즈 관계자는 "서비스 고도화와 고객 경험 개선으로 환급액 변동 관련 문의가 크게 줄어들 수 있었다"며 "고객 분들이 더욱 믿고 이용할 수 있는 서비스가 되도록 고객 편의 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com