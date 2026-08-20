삼성물산 래미안 조경, 美 IDEA 디자인 어워드 3년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산 건설부문이 20일 래미안 조경으로 IDEA 2026 본상 2건을 받았다.
- 수상작은 서초구 윈드 라이브러리 가든과 잠실 블루 포레스트 가든이다.
- 삼성물산은 국제 수상 경력을 수주와 분양 마케팅에 활용하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문은 20일 래미안 단지에 적용한 조경이 세계 3대 디자인 어워드인 미국 'IDEA 2026' 환경 부문에서 2건의 본상을 수상했다고 밝혔다.
수상작은 서울시 서초구 래미안 원페를라의 '윈드 라이브러리 가든'과 송파구 잠실 래미안아이파크의 '블루 포레스트 가든'이다.
IDEA 디자인 어워드는 미국 산업디자이너협회(IDSA)와 미국 경제 주간지 비즈니스위크가 공동 주최하는 북미 최고 권위 디자인 공모전이다. 매년 디자인 혁신성, 사용자 혜택, 사회적 책임, 심미성 등을 종합적으로 심사해 부문별 최고 디자인을 선정한다.
수상작인 윈드 라이브러리 가든은 작은 도서관과 연계해 야외 북카페로 조성한 정원이다. 한국 전통 조경 방식인 차경 개념을 활용해 주변 자연과 단지 경관을 정원 안으로 끌어들였다.
블루 포레스트 가든은 유선형 티하우스와 전망 데크를 중심으로 각기 다른 4개 위치에서 파노라마 뷰를 감상할 수 있도록 구성한 정원이다. 입주민들이 이동 동선과 머무는 위치에 따라 변화하는 경관을 체험할 수 있다.
삼성물산은 지난 2024년 래미안 원베일리 '공공보행로' 작품으로 IDEA 어워드 본상을 수상했고, 지난해에는 래미안 원베일리 '그린 캐스케이드' 조경 시설로 브론즈를 수상했다.
삼성물산은 앞으로도 국제 무대에서 인정받은 래미안 조경 디자인 경쟁력을 신규 수주 차별화와 분양 마케팅에 활용할 계획이다.
장병윤 삼성물산 주택공사본부장(부사장)은 "단지의 공간적 가치를 높이는 동시에 입주민들에게 래미안만의 특별한 주거 경험을 선사할 수 있는 차별화된 조경 디자인을 지속 선보일 예정이다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com