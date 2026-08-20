백남준·유영국 작품 미디어아트로...'서울라이트 DDP 2026 가을' 개최

AI 핵심 요약beta
- 서울디자인재단은 9월 3일부터 13일까지 서울라이트 DDP 2026 가을을 연다.
- 백남준·유영국·청구영언을 미디어아트로 재해석해 DDP 외벽을 빛의 공연장으로 바꾼다.
- 이디오테잎 등 공연과 레이저·AI 결합 무대로 무료 관람을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
음악·영상·빛이 실시간 호흡하는 '융복합 미디어아트' 선보일 예정
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울디자인재단은 오는 9월 3일부터 같은 달 13일까지 11일간 동대문디자인플라자(DDP)에서 '서울라이트 DDP 2026 가을'을 개최한다고 20일 밝혔다.
백남준·유영국의 예술세계와 한글 노랫말 등 한국 문화의 원형을 미디어아트로 재해석해 DDP 외벽을 거대한 빛의 공연장으로 탈바꿈시킨다.
올해 서울라이트 DDP는 '데이브레이커(DAYBREAKER)'를 연간 테마로 가을·겨울·카운트다운 등 세 차례 축제를 선보인다. 가을 시즌은 'K-오리지널 라이트(K-Original Light)'를 주제로 한국 문화와 예술의 창조적 뿌리를 조명한다. 행사는 매일 오후 7시 30분부터 밤 10시 30분까지 무료로 관람할 수 있다.
대표 콘텐츠는 ▲백남준 '더 브레이크 포인트(The Break Point)' ▲유영국 '내 안의 산을 찾아서' ▲청구영언 '말이 빛나는 밤' ▲레이저아트 'DDP 365라이트' 등이다.
'The Break Point'는 백남준의 비디오 신디사이저 개념과 실험정신을 현대적으로 재해석한 작품이다. 음악의 비트에 맞춰 DDP 외벽의 빛과 영상이 실시간으로 변화한다. 서울라이트 DDP에서 라이브 공연과 실시간 미디어아트를 결합한 작품을 선보이는 것은 이번이 처음이다.
유영국의 '내 안의 산을 찾아서'는 작가가 평생 탐구한 '산'을 DDP의 곡면 위에 펼쳐낸다. 유영국 특유의 색채와 자연의 리듬을 미디어 작가 권하윤의 디지털 작업과 결합해 평면 회화를 건축과 빛, 시간으로 확장한다.
한글날 제정 100주년을 맞아 가장 오래된 시조집인 '청구영언'도 미디어아트로 재탄생한다. '말이 빛나는 밤'은 청구영언에 담긴 감정과 자연의 풍경을 디지털 산수와 한글 노랫말로 구현한다. 시조의 초장·중장·종장 구성에 맞춰 총 3부로 전개된다.
올해 새롭게 선보이는 'DDP 365라이트'에서는 윤제호 작가가 DDP 유구전시장에 축적된 시간의 흔적을 레이저와 전통 타악, 전자음, AI 영상, 조명 등으로 표현한다.
음악 공연과 미디어아트를 실시간으로 연동하는 특별 공연도 마련된다. 9월 3일 개막식에서는 밴드 이디오테잎이 라이브 퍼포먼스를 펼친다. 이후 시온, 힙노시스 테라피, 소울스케이프 등이 날짜별로 디제잉 공연에 참여해 'The Break Point'의 영상과 결합한 무대를 선보인다.
같은 날 오후 7시30분 열리는 오프닝 공연에서는 윤제호의 레이저·전자음·AI 영상·조명에 소경진의 전통연희와 타악, 안상화의 안무, 댄스무아의 무용을 결합한 퍼포먼스가 펼쳐진다.
서울라이트 DDP는 2019년부터 DDP의 222m 비정형 외벽을 활용한 미디어아트 축제로 열리고 있다. 지난해에는 연간 192만명이 찾았다. 12월 31일 카운트다운 행사에만 약 8만7000명이 방문했다.
올해는 iF 디자인 어워드와 레드닷 디자인 어워드에서 본상을 받았다. 미국 디자인 상 IDEA 파이널리스트에도 선정됐다. 지난해에는 '세계 최대 비정형 건축물 3D 맵핑 디스플레이'로 기네스 세계기록을 달성했다.
차강희 서울디자인재단 대표이사는 "세계가 K-컬처에 주목하는 지금, 서울이 해야 할 일은 이미 만들어진 문화를 보여주는 것을 넘어 새로운 문화가 계속 탄생할 수 있는 창조의 기반을 만드는 것"이라며 "DDP는 새로운 예술과 기술이 가장 먼저 시도되는 장이자 다시 세계로 확산되는 글로벌 문화 플랫폼"이라고 말했다.
blue99@newspim.com