청주 무심천 '황금빛 물결'…황화코스모스 10만 송이 활짝

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 19일 무심천 꽃정원에 황화코스모스 10만 본을 피웠다.
- 흥덕구 운천동 6900㎡ 일대는 산책 명소로 떠올랐다.
- 청주시는 가을에 국화 등 10만 본을 추가로 심을 예정이다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시 무심천변이 황금빛 꽃물결로 물들었다.
흥덕대교 일원 무심천 꽃정원에 황화코스모스 약 10만 본이 만개하면서 시민들의 새로운 산책 명소로 떠오르고 있다.
청주시는 흥덕구 운천동 339 일원 약 6900㎡ 규모의 무심천 꽃정원에 황화코스모스가 활짝 피었다고 19일 밝혔다.
이곳은 여름철 집중호우 때 물에 잠기는 구간이어서 그동안 여름철 꽃을 심지 않았다.
하지만 청주시는 올해 시민들에게 색다른 볼거리를 제공하기 위해 지난 6월 황화코스모스 종자를 파종했다.
현재 꽃정원에는 주황색과 노란색 황화코스모스가 만개해 장관을 이루고 있다.
개화한 꽃은 오는 10월까지 감상할 수 있을 것으로 예상된다.
황화코스모스는 여름철 무더위와 가뭄에도 비교적 잘 견디는 꽃이다.
한여름부터 가을까지 꽃을 피워 무심천 산책로 주변에 계절감 있는 경관을 연출하고 있다.
최근에는 무심천을 산책하다 꽃밭을 찾는 시민은 물론 황금빛 꽃밭을 배경으로 사진을 찍으려는 방문객들의 발길도 이어지고 있다.
청주시는 가을에도 국화와 천일홍, 맨드라미 등 계절꽃 10만 본을 추가로 심을 예정이다.
여름 황화코스모스에 이어 가을꽃으로 꽃정원의 풍경을 이어간다는 계획이다.
시 관계자는 "계절마다 다양한 초화류를 심어 시민들이 일상 가까이에서 꽃을 보고 즐길 수 있는 무심천을 만들겠다"며 "계절의 변화를 느낄 수 있는 아름다운 꽃정원 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com