신용한 충북지사, 문체부 장관 만나 '청주 돔구장·유니버시아드' 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 19일 최휘영 장관에게 7건 현안을 건의했다.
- 청주 돔구장 건립과 유니버시아드 지원을 요청했다.
- 청주공항 중심 메가 관광권 육성도 제시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북도지사가 19일 청주 돔구장 건립과 2027 충청 유니버시아드대회 지원 등 충북의 문화·체육·관광 현안 7건을 최휘영 문화체육관광부 장관에게 직접 건의했다.
신 지사는 이날 충북도청 여는마당에서 최 장관과 만나 충북이 충청권의 문화·체육·관광 거점으로 도약하기 위해 필요한 주요 사업을 설명하고 정부 차원의 지원을 요청했다고 밝혔다.
충북도가 건의한 현안에는 ▲돔구장 건립 지원 공모 선정 ▲2027 충청 유니버시아드대회 범정부 차원의 관심과 지원 ▲청주국제공항 거점 메가 관광권 지정·육성 등이 포함됐다.
신 지사는 특히 청주 돔구장 건립과 관련해 "충청권 메가시티 상생발전과 초광역 체육·문화 거점 구축을 위해 청주가 돔구장 건립의 최적지"라고 강조했다.
2027년 8월 충청권 4개 시도가 공동 개최하는 유니버시아드대회에 대해서도 정부의 적극적인 지원을 당부했다.
신 지사는 "충청권에서 처음 열리는 국제종합경기대회인 만큼 성공적인 개최를 위해 정부 차원의 지속적인 관심과 지원이 필요하다"고 말했다.
청주국제공항을 중심으로 한 메가 관광권 육성 필요성도 제시했다.
신 지사는 "청주국제공항은 충청권뿐 아니라 강원·경상·전라권과 연계할 수 있는 중부권 핵심 관문"이라며 "청주공항을 거점으로 관광권을 육성하면 국가 차원의 외국인 관광객 수용 능력을 크게 높일 수 있다"고 설명했다.
최 장관은 "유니버시아드대회가 충청권의 위상을 높일 중요한 기회라고 평가하면서 경기 운영에 그치지 않고 충북의 문화·관광 콘텐츠를 대회와 적극 연계해 줄 것"을 당부했다.
이어"스포츠와 문화, 관광을 결합한 융합형 국제대회로 준비해 지역 관광과 경제 활성화로 이어지도록 해달라"고 했다.
baek3413@newspim.com