전남광주 일자리정책 대통령상..."AI 일자리·고용위기 대응 성과"

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 19일 일자리대상 대통령상을 받았다
- 일·가정 양립과 AI 일자리 성과를 높게 평가받았다
- 특별시는 2억1000만원 인센티브를 확보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시는 19일 서울 한국프레스센터에서 열린 고용노동부 주관 '2026년 전국 지방자치단체 일자리대상' 시상식에서 종합대상인 대통령상을 받았다고 밝혔다.
이번 수상으로 특별시는 일자리사업비 1억9000만원과 역량강화사업비 2000만원 등 모두 2억1000만원의 재정 인센티브를 확보했다.
정부는 초등 학부모 1010시 출근제와 육아휴직 업무대행수당 등 일·가정 양립 정책의 확산 가능성, 인공지능(AI) 기반 첨단산업 일자리 생태계 조성, 지역 고용위기 대응 성과 등을 높게 평가한 것으로 전해졌다.
초등 학부모 1010시 출근제와 육아휴직 업무대행수당은 고용노동부 전국 정책으로 채택됐다. 산단노동자 조식지원 사업도 농림축산식품부의 '산단근로자 천원의 아침밥' 사업으로 확대됐다.
특별시는 AI 집적단지 11단계와 국가 AI데이터센터를 기반으로 352352개 기업과 업무협약을 맺고 이 가운데 160160개 기업을 광주에 유치했다고 설명했다. 총 6000억원6000억원 규모 AX 실증밸리 조성사업의 예비타당성조사 면제 확정과 AI 모빌리티·자율주행 국가 시범도시 조성도 미래 일자리 기반 성과로 제시됐다.
금호타이어 광주공장 화재 당시 행정부시장을 단장으로 민관합동 전담팀을 가동하고 광산구 고용위기 선제대응지역 지정과 협력업체 긴급지원금 지급을 추진한 점도 평가에 반영됐다.
민형배 전남광주통합특별시장은 "첨단산업 투자와 일자리를 연계해 양질의 일자리를 늘리고 그 혜택이 320만320만 시민에게 고르게 돌아가도록 하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com