세종시정신건강복지센터, 주간재활 참여자 선착순 모집

AI 핵심 요약beta
- 세종시정신건강복지센터가 18일 하반기 주간재활 참여자를 모집했다.
- 센터는 다음 달부터 12월 초까지 재활 프로그램을 운영한다.
- 중증정신질환자의 회복과 지역사회 적응을 돕는 사업이다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시정신건강복지센터가 정신질환자의 회복과 지역사회 적응을 돕기 위한 하반기 주간재활 프로그램 참여자를 선착순 모집한다.
18일 정신건강복지센터에 따르면 이번 프로그램은 규칙적인 생활습관과 대인관계 향상 등을 돕는 다양한 재활 프로그램으로 구성됐다.
프로그램은 다음 달부터 12월 초까지 뉴스포츠와 요가를 비롯해 미술·음악·연극요법, 노래교실, 캘리그라피, 작업치료 등이 운영된다.
모집 대상은 정신건강복지센터 등록회원인 중증정신질환자다.
프로그램 참여 및 자세한 사항은 센터로 문의하면 안내받을 수 있다.
이미지 센터장은 "주간재활 프로그램은 정신질환자의 회복과 사회참여를 지원하는 중요한 서비스"라며 "참여자들의 회복과 자립을 돕는 다양한 프로그램을 통해 지역사회에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com