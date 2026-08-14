세종시, 영유아 맞춤형 놀이로 오감발달 지원

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 14일부터 드림스타트 영유아 23가구 지원했다
- 오감 자극 놀이로 감각과 소근육 발달을 돕는다
- 부모교육·예방교육 뒤 만족도 조사로 보완한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 영유아의 성장단계에 맞춘 오감 자극 놀이를 통해 건강한 발달과 부모·자녀 간 긍정적인 관계 형성을 지원한다.
시는 14일부터 오는 12월까지 드림스타트 영유아 가정 23가구를 대상으로 '2026년 드림스타트 오감발달 지원사업'을 운영한다고 밝혔다.
이번 사업은 영유아의 발달 특성을 고려한 놀이활동을 제공해 감각과 소근육 발달을 돕고 부모·자녀간 긍정적인 관계 형성으로 건강한 성장 환경을 조성하기 위해 마련됐다.
프로그램은 오감 자극을 위한 쿠키 만들기, 소근육 발달을 돕는 수제 빼빼로 만들기, 보호자와 함께하는 놀이 중심 상호작용 활동 등이 진행된다.
참여 가정은 프로그램에 앞서 부모교육과 아동학대 예방교육, 스마트폰 과의존 예방교육 등 필수교육을 이수하며, 시는 이를 통해 영유아 발달에 대한 보호자의 이해와 긍정적 양육 역량을 높일 계획이다.
시는 프로그램 종료 후 참여 가정의 만족도 조사를 실시해 운영 성과와 개선 사항을 파악하고 향후 영유아 대상 특화 프로그램에 반영할 예정이다.
오정섭 아동청소년과장은 "영유아기는 감각과 신체 발달이 활발하게 이뤄지는 중요한 시기"라며 "아이들이 놀이를 통해 즐겁게 성장할 수 있도록 발달단계에 맞춘 맞춤형 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com