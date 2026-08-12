"생명나눔 동참하세요"...세종시, 헌혈하면 온누리상품권 지급

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 12일 헌혈자에 온누리상품권을 지급했다.
- 오는 23일까지 나성동 헌혈의 집에서 헌혈하면 된다.
- 전혈·혈소판 헌혈자 대상이며 조기 종료될 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 헌혈 참여를 독려하고 혈액 수급 안정에 힘을 보태기 위해 헌혈자에게 온누리상품권을 지급한다.
시는 오는 23일까지 나성동에 위치한 헌혈의 집을 방문해 헌혈한 개인에게 온누리상품권 1만원권(지류)을 일반 헌혈기념품과 함께 제공한다고 12일 밝혔다.
대상은 전혈과 혈소판 헌혈자다. 행사는 주말을 제외하고 운영되며 준비된 상품권이 소진되면 조기에 종료될 수 있다.
이번에 지급되는 상품권은 시가 지난 2월 대한적십자사 대전세종충남혈액원에 전달한 2000만원 상당의 온누리상품권 가운데 남은 물량이다. 당시 시는 동절기 헌혈 참여자에게 상품권을 지급하며 헌혈 참여 확대에 나섰다.
김수영 보건정책과장은 "헌혈은 수혈이 필요한 환자의 생명을 살리는 가장 소중한 나눔 중 하나"라며 "이번 상품권 지원이 시민들의 헌혈 참여를 독려하는 작은 계기가 되길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com