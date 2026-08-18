[프로배구] V리그, 10월 31일 개막...SOOP 첫선·KB손보는 새 안방 물색

AI 핵심 요약beta
- 2026-2027시즌 V리그가 10월 31일 개막했다.
- 개막전은 대한항공-현대캐피탈, GS칼텍스-한국도로공사전이었다.
- 정규리그는 4월 2일까지, PO는 4월 22일까지 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026-2027시즌 프로배구 V리그가 오는 10월 31일 막을 올린다.
한국배구연맹(KOVO)은 18일 새 시즌 V리그 남녀부 정규리그와 포스트시즌 일정을 발표했다. 정규리그는 10월 31일부터 내년 4월 2일까지 진행된다.
개막전은 지난 시즌 챔피언결정전에서 맞붙은 팀들의 '리턴 매치'로 펼쳐진다. 남자부 디펜딩 챔피언 대한항공은 10월 31일 오후 2시 인천 계양체육관에서 준우승팀 현대캐피탈과 맞붙는다. 같은 날 오후 5시 서울 장충체육관에서는 여자부 챔피언 GS칼텍스와 준우승팀 한국도로공사가 격돌한다.
페퍼저축은행을 인수해 V리그에 새롭게 합류한 여자부 SOOP은 11월 1일 오후 4시 인천 삼산월드체육관에서 흥국생명을 상대로 창단 첫 경기를 치른다. 이어 5일에는 한국도로공사를 상대로 첫 홈경기에 나선다.
남자부 KB손해보험은 아직 새 시즌 임시 홈구장을 확정하지 못했다. 기존 홈구장인 의정부체육관이 2024년 12월 정밀안전진단에서 안전 문제를 지적받아 폐쇄된 뒤 경민대체육관을 임시 홈으로 사용해왔다.
하지만 의정부시가 의정부체육관을 철거하고 전면 재시공하기로 결정하면서 KB손해보험은 새 시즌 타지역에서 홈경기를 치르게 됐다. KB손해보험은 11월 1일 임시 홈구장에서 삼성화재를 상대로 시즌 첫 경기에 나설 예정이다.
정규리그는 남녀부 모두 6라운드 체제로 운영되며 팀당 36경기씩 치른다. 남녀부 각각 총 126경기가 펼쳐진다.
포스트시즌은 내년 4월 5일부터 최대 4월 22일까지 진행된다. 정규리그 3위와 4위의 승점 차가 3점 이내일 경우 단판 준플레이오프가 열린다. 플레이오프는 3전 2승제, 챔피언결정전은 5전 3승제로 최종 우승팀을 가린다.
wcn05002@newspim.com