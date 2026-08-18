고양특례시, 산하 공공기관 6곳 전면 재진단...민선 9기 혁신

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시가 18일 6개 산하 공공기관 혁신에 나섰다
- 소통·안전·경영혁신 3대 축으로 기능을 재진단했다
- 시는 과제 이행을 점검해 2027년 평가에 반영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 6개 산하 공공기관의 기능·조직·사업을 원점에서 재진단하고 전면적인 혁신에 나선다고 18일 밝혔다.
이번 혁신은 민 시장의 인수위인 고양대전환준비위원회가 민선 9기 주요 정책과제로 제안한 '산하 공공기관 혁신'의 실행 단계다.
시는 혁신의 방향을 소통혁신·안전혁신·경영혁신 등 3대 축으로 정하고 기관별 특성과 설립 목적을 고려해 혁신 과제를 발굴·추진한다.
특히 이번 혁신은 단순한 조직 개편에 그치지 않고 기관별 기능과 사업을 원점에서 재진단하는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 변화한 행정환경과 시민 수요에 맞지 않는 기능은 조정하는 한편 필요한 분야에는 역량을 집중할 계획이다.
시는 지난 12일 첫 보고를 시작으로 19일까지 6개 산하 공공기관을 대상으로 혁신 방안 추진 보고회를 진행한다. 고양도시관리공사와 고양연구원, 고양문화재단은 12일과 14일 보고를 마쳤으며 이어 고양시청소년재단과 고양산업진흥원, 고양국제박람회재단이 순차적으로 진행한다.
보고회 이후에는 예산담당관을 중심으로 주무부서와 각 공공기관의 과제 이행 상황을 지속적으로 점검한다. 혁신 추진 실적과 성과는 2027년 공공기관 경영평가에 반영해 지속적인 변화로 이어지도록 관리할 방침이다.
민경선 시장은 "공공기관은 민선 9기 시정 비전을 시민의 삶 속에서 실현하는 핵심 실행조직"이라며 "공공기관의 기능과 역할을 다시 살펴 시민이 체감할 수 있는 과감한 혁신을 이끌어내겠다"고 말했다.
이어 "공공기관 주요 임원 선임 과정에서는 시의회의 권한과 역할을 깊이 존중하고 인사 청문회 조례에 따른 절차를 충실히 이행하겠다"고 강조했다.
skyimhan@newspim.com