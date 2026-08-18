[프로축구] 김포FC 횡령 사태 일파만파...선수협 "전 구단 외부 회계감사 필요"

AI 핵심 요약beta
- 선수협이 18일 김포FC 횡령에 연맹 책임을 지적했다
- 선수협은 전 구단 특별 외부 회계 감사를 요구했다
- 연맹은 수사·감사 결과 뒤 필요한 조치하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국프로축구선수협회(선수협)가 K리그2 김포FC에서 발생한 80억원대 횡령 사건과 관련해 한국프로축구연맹의 관리·감독 책임을 지적하며 전 구단에 대한 특별 외부 회계 감사를 요구했다.
선수협은 18일 보도자료를 통해 "시도민구단의 연간 예산에 맞먹는 거액이 장기간 유출되는 동안 내부 통제는 물론 리그를 총괄하는 프로연맹의 관리·감독 역시 제대로 작동하지 않았다는 비판이 제기되고 있다"라고 밝혔다.
앞서 김포는 지난달 출납 업무를 담당하던 30대 직원 A씨가 구단 자금 약 83억원을 빼돌린 정황을 확인하고 경찰에 고소했다. 경찰은 횡령 자금의 흐름과 사용처를 추적하는 동시에 공범이나 윗선의 지시가 있었는지 등을 수사하고 있다.
선수협은 이번 사건의 여파가 선수들에게 직접적인 피해로 이어질 가능성에 대해서도 우려했다. 김포가 재정난을 이유로 선수단 정리를 검토하고 있으며, 경기 중 부상으로 장기간 재활하고 있는 선수에게 기존 연봉의 70% 이상 삭감을 통보한 사례도 있다고 주장했다.
특히 선수협은 사건이 알려진 이후에도 프로연맹 차원의 별도 조사나 점검, 선수 피해 방지 대책 등 구체적인 후속 조치가 나오지 않았다고 지적했다.
선수협은 국제축구연맹(FIFA)과 국제축구선수협회(FIFPRO)가 클럽 라이선싱 제도를 통해 구단의 재정 건전성과 회계 투명성을 관리하고 있다는 점을 강조하며 제도 개선을 촉구했다.
구체적으로 ▲K리그 전 구단 특별 외부 회계 감사 ▲서류 중심의 재무 심사를 넘어선 상시 점검 체계 구축 ▲재정 관리 및 제도 개선 과정에 선수협이 참여할 수 있는 제도적 장치 마련을 프로연맹에 공식 요구했다.
이에 프로연맹은 각 구단과 연맹은 별도의 독립 법인이기 때문에 개별 구단의 재무·인사 관리에 직접 개입하거나 책임을 지는 구조는 아니라는 입장을 밝혔다.
다만 구단의 규정 위반 소지가 확인될 경우 관련 규정에 따라 사실관계를 확인하고 징계와 시정·개선 조치를 할 수 있다며, 현재 진행 중인 김포시 감사와 경찰 수사 결과를 지켜본 뒤 필요한 조치를 취할 방침이라고 설명했다.
wcn05002@newspim.com