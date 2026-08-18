깨끗한나라 PRO, 산업용 와이퍼·손 소독제 출시

AI 핵심 요약beta
- 깨끗한나라 PRO가 18일 위생 신제품 3종을 출시했다
- 산업용 와이퍼와 손 소독제로 B2B 포트폴리오를 넓혔다
- 제조·병원·호텔 등 현장별 위생 효율 강화에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 깨끗한나라의 B2B 위생 솔루션 브랜드 '깨끗한나라 PRO'가 산업용 와이퍼 '테크핏(TechFit) S60·S80'과 손 소독제 '쉴드 새니타이저겔' 등 신제품 3종을 출시하며 산업 현장과 다중이용시설을 아우르는 B2B 위생 포트폴리오 확대에 나선다고 18일 밝혔다.
이번 신제품은 제조업과 자동차 정비, 설비 유지보수 현장부터 병원, 호텔, 사무실 등 다중이용시설까지 기업 고객의 다양한 사용 환경을 고려해 개발됐다. 현장별 특성에 맞춘 전문 위생 솔루션을 통해 작업 효율성과 위생 관리 수준을 높이는 데 초점을 맞췄다.
먼저 '테크핏 S60·S80 산업용 와이퍼'는 오일과 윤활유, 절삭유 등 산업 현장에서 발생하는 각종 오염물을 빠르게 제거할 수 있도록 설계된 고기능성 산업용 와이퍼다. 반복적인 세척과 오염 제거 작업이 많은 제조업과 자동차 정비, 설비 유지보수 현장의 업무 효율을 높일 수 있도록 개발됐다.
함께 출시한 '쉴드 새니타이저겔' 은 99.9% 살균력과 촉촉한 사용감을 갖춘 손 소독제로, 병원과 요양시설, 호텔, 골프장, 사무실 등 다중이용시설의 위생 관리에 적합한 제품이다.
에탄올 70%를 함유해 끈적임 없이 빠르게 증발하며, 5종 유해균에 대해 99.9% 살균 효과를 제공한다. 또한 무향 포뮬러를 적용해 향에 민감한 사용자도 부담 없이 사용할 수 있으며, 알로에와 히알루론산을 함유해 손 피부의 건조함을 줄이고 촉촉한 사용감을 제공한다.
깨끗한나라 관계자는 "이번 신제품 3종은 산업 현장부터 다중이용시설까지 다양한 업무 환경에서 요구되는 위생 관리와 작업 효율을 고려해 개발한 제품"이라며 "앞으로도 산업별 특성과 고객 니즈를 반영한 전문 위생 솔루션을 지속 확대하며 기업 고객에게 최적화된 B2B 포트폴리오를 강화해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com