서울광역청년센터, 주거 안전망 컨퍼런스 개최

AI 핵심 요약beta
- 서울광역청년센터가 9월 2일 주거 안전망 컨퍼런스를 연다.
- 전세사기 피해 청년 지원 과제와 정책 방향을 논의한다.
- 지난 4~5월 교육·상담에 피해 청년 49명이 참여했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 서울광역청년센터는 법무법인(유) 율촌, 사단법인 온율과 함께 9월 2일 파르나스타워 39층 율촌 렉처홀에서 '서울 청년 주거 안전망 컨퍼런스'를 개최한다.
이번 행사는 '현장에서 정책으로: 전세사기 대응 성과와 청년 주거 안전망 발전 방향'을 주제로 전세사기 피해 청년을 지원하는 과정에서 확인된 과제와 현장 수요를 중심으로 논의한다. 청년의 주거 문제를 자립과 일상 유지의 기반으로 보고 전세사기가 청년 삶에 미치는 영향도 살펴본다.
주요 쟁점으로는 전세사기 피해자 결정 및 지원 단계에서 당사자가 겪는 복잡한 신청 절차, 입증 부담, 정보 접근의 어려움 등이 다뤄진다. 청년층의 피해 특성과 지원 요구를 고려한 맞춤형 지원 필요성을 검토하고, 정부·지방자치단체·법률 전문가·청년지원기관 연계 방안도 모색한다.
행사에서는 서울광역청년센터의 지원사업 결과도 공유된다. 센터는 사단법인 온율과 전세사기 대응 교육을 기획·운영하고, 법무법인 율촌의 프로보노 활동과 연계한 1: 1 법률상담을 실시했다. 지난 4월부터 5월까지 운영된 교육과 법률상담에는 총 49명의 전세사기 피해 청년이 참여했다.
서울광역청역센터는 이번 컨퍼런스에서 축적된 현장 데이터와 참여 사례, 청년 당사자의 이용을 공유하고, 지원 현장에서 확인한 내용을 실질적인 정책과 협력 과제로 발전시키는 데 활용할 계획이다.
행사는 ▲데이터 리포트 ▲케이스 스터디 ▲정책토론 순으로 진행된다. 데이터 리포트는 서울광역청년센터가, 케이스 스터디는 사단법인 온율이 발표한다. 정책토론에는 국토교통부 전세사기피해지원단, 서울시 주택정책과, 법무법인 율촌, 서울광역청년센터 관계자가 참여해 피해 지원을 위한 기관별 역할과 협력 방안을 논의한다.
신소미 서울광역청년센터장은 "이번 컨퍼런스는 전세사기 대응 현장에서 확인한 청년의 이용과 지원 수요를 실질적인 정책 및 협력 과제로 발전시키는 자리"라며 "앞으로도 공공과 민간의 전문자원이 유기적으로 연결되는 청년 주거 안전망을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
행사 참여 신청은 서울광역청년센터 홈페이지에서 가능하며, 신청 마감은 8월 25일 오후 6시다.
whitss@newspim.com